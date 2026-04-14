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    किआ की हाइब्रिड रणनीति चर्चा में; भारत के लिए क्यों है यह सही रास्ता?

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    Sagar Bhanushali

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    किआ की हाइब्रिड रणनीति चर्चा में; भारत के लिए क्यों है यह सही रास्ता?

    दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वीइकल्स (ईवी) को भविष्य माना जा रहा है, लेकिन किआ की नई ग्लोबल रणनीति एक अलग तस्वीर पेश करती है। कंपनी का फ़ोकस अब सिर्फ़ ईवी पर नहीं, बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी तेज़ी से बढ़ रहा है और यह कदम भारत जैसे बाज़ार के लिए काफ़ी मायने रखता है।

    किआ ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक़ 2030 तक 10 नए हाइब्रिड मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी की है। इसके साथ एक नया इंजन भी लाया जाएगा, जो बेहतर फ़्यूल इफ़िशंसी के साथ ईवी जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे, जिसमें V2L (वीइकल-टू-लोड) और बेहतर ड्राइव कंट्रोल ऑफ़र किया जाएगा।

    भारत में ईवी की रफ़्तार क्यों धीमी?

    भारत में ईवी को लेकर दिलचस्पी तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ़्तार अभी भी सीमित है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऊंची शुरुआती क़ीमत और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। छोटे शहरों और हाइवे नेटवर्क पर अभी भी चार्जिंग नेटवर्क उतना मज़बूत नहीं है, जिससे कई ख़रीदार ईवी लेने से हिचकते हैं।

    इसके मुक़ाबले हाइब्रिड कार्स एक बैलेंस्ड ऑप्शन बनकर सामने आई हैं। इनमें आपको पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का फ़ायदा मिलता है, जिससे बेहतर माइलेज और बिना चार्जिंग टेंशन के ड्राइविंग संभव होती है।

    हाइब्रिड सेग्मेंट में पहले से मिल रहा रिस्पॉन्स

    भारतीय बाज़ार ने पिछले कुछ सालों में यह साफ कर दिया है कि, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अच्छी स्वीकृति मिल रही है। ख़ासकर मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में टोयोटा हाइराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

    ऐसे में अगर किआ अपनी पॉप्युलर एसयूवी सेल्टोस का हाइब्रिड वर्ज़न लाती है, तो यह इस सेग्मेंट में बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इससे किआ उन ख़रीदारों को टारगेट कर पाएगी जो बेहतर माइलेज के साथ प्रीमियम फ़ीचर्स चाहते हैं।

    किआ की स्ट्रैटेजी क्यों है स्मार्ट?

    किआ का यह कदम दिखाता है कि, कंपनी भारतीय बाज़ार की ज़रूरतों को समझ रही है। जहां ईवी अभी भी हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, वहीं हाइब्रिड एक ऐसा ऑप्शन है जो टेक्नोलॉजी, माइलेज और कन्वीनियंस तीनों का सही बैलेंस देता है।

    यह स्ट्रैटेजी किआ को न सिर्फ़ नए ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेगी, बल्कि उन लोगों को भी आकर्षित करेगी जो ईवी लेने के लिए अभी तैयार नहीं हैं।

    आगे क्या?

    जैसे-जैसे ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिफ़िकेशन की दिशा बदल रही है, वैसे-वैसे भारत में भी मल्टी-इंजन अप्रोच ज़्यादा अहम होती जा रही है।

    कुल मिलाकर, किआ का हाइब्रिड पर फ़ोकस यह दिखाता है कि, आने वाले समय में भारत में सिर्फ़ ईवी नहीं, बल्कि हाइब्रिड कार्स भी ग्रोथ की बड़ी वजह बनने वाली हैं। और यही संतुलित रणनीति किआ को इस रेस में आगे ले जा सकती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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