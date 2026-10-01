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    होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की प्री-बुकिंग शुरू: लॉन्च से पहले टीज़ किया गया

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    Aditya Nadkarni
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    होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की प्री-बुकिंग शुरू: लॉन्च से पहले टीज़ किया गया
    • 21,000 रुपये में प्री-बुकिंग शुरू
    • कीमतों की घोषणा 6 अक्टूबर को होगी

    होंडा कार्स इंडिया ने नई एलीवेट फेसलिफ्ट का टीज़र ऑफिशली जारी कर दिया है। इसकी कीमतों का ऐलान 6 अक्टूबर को किया जाएगा। कंपनी ने अपडेटेड मिड-साइज़ SUV की प्री-बुकिंग भी 21,000 रुपये में शुरू कर दी है। खास बात ये है कि फिलहाल बुकिंग सिर्फ ऑथराइज्ड डीलरशिप्स पर ही हो रही है।

    Honda Elevate Facelift Grille

    2026 होंडा एलीवेट के टीज़र वीडियो में कार के कई बड़े अपडेट्स दिखे हैं। एक्सटीरियर में देखें तो, ये हुंडई क्रेटा को टक्कर देने वाली SUV अब नए ग्रिल डिजाइन, सेगमेंटेड LED लाइट बार, ग्रिल से हटकर बोनट पर पहुँचा होंडा लोगो और कनेक्टेड LED टेललाइट्स के साथ आएगी। साथ ही, बम्पर और अलॉय व्हील्स के डिजाइन में भी बदलाव की उम्मीद है।

    Honda Elevate Facelift Tail Light/Tail Lamp

    इंटीरियर में फेसलिफ्टेड एलीवेट को नया डैशबोर्ड डिजाइन और एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। इस कॉम्पैक्ट SUV में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसी और भी नई खूबियाँ आ सकती हैं। मौजूदा मॉडल में लेन-वॉच कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ADAS स्यूट, छह एयरबैग्स और TPMS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Honda Elevate Facelift Dashboard

    होंडा एलीवेट में इस समय 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, iVTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 6-स्पीड मैन्युअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। ये इंजन 119bhp और 145Nm जनरेट करता है। स्पेसिफिकेशंस में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। होंडा ने पहले ही साफ कर दिया है कि हाइब्रिड वर्ज़न नहीं आएगा, जो कि फिलहाल सिर्फ सिटी में मिलता है।

    होंडा एलिवेट इमेज
    होंडा एलिवेट
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    होंडा एलिवेट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 14.14 लाख
    BangaloreRs. 14.59 लाख
    DelhiRs. 13.80 लाख
    PuneRs. 14.02 लाख
    HyderabadRs. 14.70 लाख
    AhmedabadRs. 13.07 लाख
    ChennaiRs. 14.72 लाख
    KolkataRs. 13.76 लाख
    ChandigarhRs. 13.38 लाख

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