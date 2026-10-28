होंडा एलीवेट फेसलिफ्ट की डिलीवरी भारत में शुरू

- कीमतें 11.80 लाख रुपए से शुरू

- सेगमेंट में पहली बार रियर वेंटिलेटेड सीट्स

होंडा कार्स इंडिया ने हाल ही में 2026 एलिवेट लॉन्च की है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.80 लाख रुपए से शुरू होती है। कंपनी ने अब अपने इस अपडेटेड कॉम्पैक्ट SUV की डिलीवरी देशभर में शुरू कर दी है।

यहाँ दिख रही इमेज में एलिवेट फेसलिफ्ट का नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल शेड वाली कार ग्राहक को डिलीवर की जा रही है। कंपनी ने इस मॉडल में कुल 10 कलर ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ड्यूल-टोन थीम्स भी शामिल हैं। ये कलर हैं: ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल, रेडिएंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, लूनर सिल्वर मेटालिक, मीटियोरॉइड ग्रे मेटालिक, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल, रेडिएंट रेड ब्लैक रूफ के साथ, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल ब्लैक रूफ के साथ और नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल ब्लैक रूफ के साथ।

नई होंडा एलिवेट के खास फीचर हाइलाइट्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 ADAS, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑल-LED लाइटिंग, 17-इंच व्हील्स, Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, नई ग्रिल और बूटलिड पर LED लाइट बार शामिल है। साथ ही, इसमें सेगमेंट में पहली बार सेकंड रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं।

2026 होंडा एलिवेट में 1.5-लीटर, फोर-सिलिंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड, i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 6-स्पीड मैन्युअल और CVT यूनिट के साथ पेअर किया गया है। यह इंजन 119bhp की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हमने नई एलिवेट चलाई है, और आप हमारी पूरी रिव्यू वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।