CarWale
    AD

    होंडा एलीवेट फेसलिफ्ट की डिलीवरी भारत में शुरू

    Read inEnglish
    Authors Image
    Aditya Nadkarni
    4,358 बार पढ़ा गया
    होंडा एलीवेट फेसलिफ्ट की डिलीवरी भारत में शुरू

    - कीमतें 11.80 लाख रुपए से शुरू

    - सेगमेंट में पहली बार रियर वेंटिलेटेड सीट्स

    होंडा कार्स इंडिया ने हाल ही में 2026 एलिवेट लॉन्च की है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.80 लाख रुपए से शुरू होती है। कंपनी ने अब अपने इस अपडेटेड कॉम्पैक्ट SUV की डिलीवरी देशभर में शुरू कर दी है।

    यहाँ दिख रही इमेज में एलिवेट फेसलिफ्ट का नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल शेड वाली कार ग्राहक को डिलीवर की जा रही है। कंपनी ने इस मॉडल में कुल 10 कलर ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ड्यूल-टोन थीम्स भी शामिल हैं। ये कलर हैं: ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल, रेडिएंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, लूनर सिल्वर मेटालिक, मीटियोरॉइड ग्रे मेटालिक, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल, रेडिएंट रेड ब्लैक रूफ के साथ, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल ब्लैक रूफ के साथ और नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल ब्लैक रूफ के साथ।

    Honda Elevate Front View

    नई होंडा एलिवेट के खास फीचर हाइलाइट्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 ADAS, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑल-LED लाइटिंग, 17-इंच व्हील्स, Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, नई ग्रिल और बूटलिड पर LED लाइट बार शामिल है। साथ ही, इसमें सेगमेंट में पहली बार सेकंड रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं।

    2026 होंडा एलिवेट में 1.5-लीटर, फोर-सिलिंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड, i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 6-स्पीड मैन्युअल और CVT यूनिट के साथ पेअर किया गया है। यह इंजन 119bhp की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हमने नई एलिवेट चलाई है, और आप हमारी पूरी रिव्यू वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।

    होंडा एलिवेट इमेज
    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.84 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    JSW मोटर्स: पहली NEV लाइनअप से क्या उम्मीदें हैं

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    होंडा एलिवेट गैलरी

    • images
    • videos
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा
    140541 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    2026 Honda Elevate Facelift Walkaround | New Features, Prices, Interior & Variants Detailed
    youtube-icon
    2026 Honda Elevate Facelift Walkaround | New Features, Prices, Interior & Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा
    37701 बार देखा गया
    77 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.75 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.25 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई बेयॉन
    हुंडई बेयॉन
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    26th अक्
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    मर्सिडीज़ बेंज़ GLC Electric
    मर्सिडीज़ बेंज़ GLC Electric
    Rs. 78.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    मासेराती GranCabrio Folgore EV
    मासेराती GranCabrio Folgore EV
    Rs. 3.30 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती GranTurismo Folgore EV
    मासेराती GranTurismo Folgore EV
    Rs. 3.14 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती Grecale Folgore EV
    मासेराती Grecale Folgore EV
    Rs. 1.90 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती एमसीपुरा
    मासेराती एमसीपुरा
    Rs. 4.35 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती ग्रैनकैब्रियो
    मासेराती ग्रैनकैब्रियो
    Rs. 2.91 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती ग्रैन टूरिस्मो
    मासेराती ग्रैन टूरिस्मो
    Rs. 2.62 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती GT2 Stradale
    मासेराती GT2 Stradale
    Rs. 5.72 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper SE Facelift
    मिनी Cooper SE Facelift

    Rs. 55.00 - 58.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    डेंज़ा Z9 GT
    डेंज़ा Z9 GT

    Rs. 1.25 - 1.35 करोड़अनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    डेंज़ा D9
    डेंज़ा D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 20.00 - 33.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग
    बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन वर्टुस फ़ेसलिफ़्ट
    फ़ॉक्सवैगन वर्टुस फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 10.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • होंडा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    होंडा एलिवेट
    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.84 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा अमेज
    होंडा अमेज
    Rs. 7.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा सिटी
    होंडा सिटी
    Rs. 12.04 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी होंडा-कार्स

    होंडा एलिवेट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 14.14 लाख
    BangaloreRs. 14.59 लाख
    DelhiRs. 13.80 लाख
    PuneRs. 14.02 लाख
    HyderabadRs. 14.70 लाख
    AhmedabadRs. 13.07 लाख
    ChennaiRs. 14.72 लाख
    KolkataRs. 13.76 लाख
    ChandigarhRs. 13.38 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा
    140541 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    2026 Honda Elevate Facelift Walkaround | New Features, Prices, Interior & Variants Detailed
    youtube-icon
    2026 Honda Elevate Facelift Walkaround | New Features, Prices, Interior & Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा
    37701 बार देखा गया
    77 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • होंडा एलीवेट फेसलिफ्ट की डिलीवरी भारत में शुरू