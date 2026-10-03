होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के नए फीचर्स और लुक लॉन्च से पहले हुए कन्फर्म

प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू

अपडेटेड एलिवेट की कीमतें 6 अक्टूबर को होंगी घोषित

होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट फेसलिफ्ट का एक और टीज़र जारी किया है, जिसमें इस बार कार के एक्सटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। 6 अक्टूबर को इसके लॉन्च से पहले इच्छुक ग्राहक इसकी प्री-बुकिंग कर सकते हैं।

नए टीज़र में सामने से दिख रहा है कि इस बार ग्रिल में हॉरिज़ॉन्टल, सेगमेंटेड LED DRLs दी गई हैं। वहीं, होंडा का लोगो अब ग्रिल से हटाकर बोनट पर कर दिया गया है। ग्रिल के ऊपर दी गई क्रोम स्ट्रिप कॉन्ट्रास्टिंग कलर में नजर आ रही है, और कार में नया ग्रे कलर शेड दिख रहा है। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा सिस्टम भी दिया गया है। LED हेडलैंप्स, आइब्रो-स्टाइल DRLs और 17-इंच अलॉय व्हील्स का डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है।

पहले जारी टीज़र में रियर में कनेक्टेड लाइट बार, एक्स्ट्रा ग्रिल एलिमेंट्स और नया लाइट इंटीरियर थीम भी दिखाई गई थी, जो हाल ही में लॉन्च हुई सिटी जैसी है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर एम्बिएंट लाइटिंग भी आता है।

एलिवेट फेसलिफ्ट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, वोक्सवैगन टाइगुन और टाटा सिएरा जैसे मॉडल्स से होगा।