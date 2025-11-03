CarWale
    15.29 लाख रुपए में होंडा एलिवेट एडीवी इडिशन हुआ भारत में लॉन्च!

    Jay Shah

    • स्टैंडर्ड वेरीएंट की तुलना बढ़ गई है क़ीमत
    • सिंगल व ड्युअल-टोन रंग में की गई है पेश

    होंडा ने एलीवेट का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। इस एलीवेट एडीवी इडिशन नाम के नए मॉडल का स्पार्टी लुक बेहद आकर्षक रखा गया है। साथ ही इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव भी उपलब्ध कराए गए हैं। मैनुअल इडिशन की शुरुआती क़ीमत 15.29 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है और सीवीटी डयुअल-टोन इडिशन की क़ीमत 16.66 लाख रुपए एक्स-शोरूम रखी गई है।

    Honda Elevate Dashboard

    इस एडीवी इडिशन में ज़बरदस्त स्टाइलिंग अपग्रेड्स को देखा जा सकता है, जिसमें ग्लॉसी ब्लैक अल्फ़ा-बोल्ड प्लस फ्रंट ग्रिल, ऑरेंज-इक्सेंटेड हुड डेकल, ब्लैक रूफ़ रेल्स और ओआरवीएम मौजूद है। साथ ही ऑरेंज हाइलाइट्स वाले ब्लैक अलॉय वील्स, इसे एक़दम अलग हटकर नई पहचान दिलाता है। वहीं, एडीवी बैज, ऑरेंज फ़ॉग लैंप गार्निश और ऑरेंज़ एक्सेंट वाली रियर बम्पर स्किड प्लेट्स जैसे कई दूसरे एलिमेन्ट्स इसके आउटडोर लुक में चार चांद लगाते हैं।

    एलिवेट एडीवी इडिशन के अंदर, सीट्स, एसी नॉब्स और गियर कंसोल पर ऑरेंज कलर की स्टिचिंग होने के साथ-साथ एक ऑल-ब्लैक केबिन वाला फ़ील आता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि, इसमें होंडा एडीवी टेरेन पैटर्न में पहली बार दिया गया बैकलिट इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जो केबिन को एक फ़्यूचरिस्टिक और प्रीमियम टच देता है। सीट्स पर उभरे हुए एडीवी लोगो भी देखने को मिलते हैं। इन सभी के साथ यह कार इंटीरियर स्टाइलिंग स्टैंडर्ड वर्जन के मुक़ाबले ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देती है।

    Honda Elevate Front Row Seats

    मकैनिकल तौर पर एडीवी इडिशन में पहले की तरह 1.5-लीटर इंजन लगा है, जो पैडल शिफ़्टर्स के साथ छह-स्पीड मैनुअल या सात-स्पीड सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन के साथ जुड़ा हुआ है।

    सेफ़्टी के लिहाज़ से एलिवेट एडीवी इडिशन में होंडा सेंसिंग एडास सूट है। इसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और कई दूसरे फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं। स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स, लेन वॉच कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, वीइकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।

    Honda Elevate Left Rear Three Quarter

    एलिवेट एडीवी इडिशन को मेटियोरॉइड ग्रे मटैलिक और लूनार सिल्वर मटैलिक रंग विकल्पों में, सिंगल-टोन और डयुअल-टोन फ़िनिश दोनों में उपलब्ध कराया गया है।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.05 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    होंडा एलिवेट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    BangaloreRs. 13.64 लाख
    DelhiRs. 12.69 लाख
    PuneRs. 13.20 लाख
    HyderabadRs. 13.68 लाख
    AhmedabadRs. 12.37 लाख
    ChennaiRs. 13.64 लाख
    KolkataRs. 12.84 लाख

