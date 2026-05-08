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    होंडा की बड़ी तैयारी! इस दिन लॉन्च होंगी नई सिटी फ़ेसलिफ़्ट और ZR-V

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    Gulab Chaubey

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    होंडा की बड़ी तैयारी! इस दिन लॉन्च होंगी नई सिटी फ़ेसलिफ़्ट और ZR-V
    • इस महीने के चौथे हफ़्ते में होगी लॉन्च
    • मिलेंगे कई बड़े अपडेट्स

    भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए होंडा अब बड़े अपडेट्स की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कन्फ़र्म कर दिया है कि, 22 मई को दो नई कार्स की क़ीमतों का ऐलान किया जाएगा। इनमें फ़ेसलिफ़्टेड होंडा सिटी और बिल्कुल नई होंडा ZR-V शामिल होंगी।

    दिलचस्प बात यह है कि, होंडा ZR-V, होंडा एलिवेट के बाद भारत में कंपनी की नई नेमप्लेट होगी।

    सबसे पहले बात करें नई होंडा सिटी फ़ेसलिफ़्ट की, तो इसमें इक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बाहर की तरफ़ नई ग्रिल, अपडेटेड बम्पर, नए एलईडी हैडलैम्प्स, नए अलॉय वील्स और नए टेल लैम्प्स मिलने की उम्मीद है।

    Exterior Rear View

    वहीं केबिन में कंपनी कई प्रीमियम फ़ीचर्स जोड़ सकती है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट और अपडेटेड एडास पैकेज जैसे फ़ीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

    इसके अलावा, माना जा रहा है कि, होंडा अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा वेरीएंट्स तक पहुंचा सकती है, जिससे यह आम ख़रीदारों के लिए भी ज़्यादा किफ़ायती और आकर्षक ऑप्शन बन सके।

    Right Rear Three Quarter

    दूसरी तरफ़ होंडा ZR-V कंपनी की नई फ़्लैगशिप एसयूवी होगी। लॉन्च के बाद इसका मुक़ाबला जीप मेरीडियन, स्कोडा कोडिएक और फ़ॉक्सवैगन टिग्वान R-लाइन जैसी प्रीमियम एसयूवी से होगा।

    फ़ीचर्स की बात करें तो, ZR-V में ऑल-एलईडी लाइटिंग, बड़ा फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और प्रीमियम केबिन लेआउट जैसे फ़ीचर्स मिल सकते हैं।

    इसके साथ ही होंडा भारत के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसे 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। यह आने वाले समय में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति सुज़ुकी ई विटारा जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ को टक्कर दे सकती है।

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