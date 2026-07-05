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    होंडा कार्स पर जुलाई 2026 में मिल रहा है 2.15 लाख रुपए तक का डिस्काउंट

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    Jay Shah
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    होंडा कार्स पर जुलाई 2026 में मिल रहा है 2.15 लाख रुपए तक का डिस्काउंट

    • इस महीने एलिवेट पर मिल रहा है सबसे ज़्यादा फ़ायदा

    • नई लॉन्च हुई सिटी पर कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं

    होंडा कार्स इंडिया जुलाई 2026 में अपने चुनिंदा मॉडल्स पर 2.15 लाख रुपए तक के बेनिफ़िट्स और डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है। इन ऑफ़र्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफ़िट्स शामिल हैं। ये ऑफ़र्स मॉडल और वेरीएंट के हिसाब से अलग-अलग हैं और 31 जुलाई तक वैध रहेंगे।

    इस महीने होंडा एलिवेट पर सबसे ज़्यादा 2.15 लाख रुपए तक का लाभ मिल रहा है। यह एसयूवी भारत में होंडा के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है। ऐसे में जुलाई का यह ऑफ़र उन ग्राहकों के लिए इसे और आकर्षक बनाता है, जो ख़रीदने का फैसला नहीं कर पा रहे थे।

    Right Front Three Quarter

    सिडैन सेग्मेंट की बात करें तो नई होंडा अमेज़ पर 67,000 रुपए तक के बे​निफ़िट्स मिल रहे हैं। वहीं, दूसरी जनरेशन होंडा अमेज़ पर 58,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कम बजट में कार ख़रीदने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

    हाल ही में लॉन्च हुई होंडा सिटी फ़ेसलिफ़्ट पर इस महीने कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसे अभी कुछ ही समय पहले लॉन्च किया गया है। हालांकि, मौजूदा होंडा ग्राहकों के लिए कुछ लॉयल्टी बेनिफ़िट्स उपलब्ध हो सकते हैं। इसके लिए अपने नज़दीकी डीलरशिप से जानकारी ली जा सकती है।

    इसके अलावा, योग्य ग्राहकों के लिए पूरी लाइनअप पर कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी उपलब्ध हैं। जुलाई का महीना होंडा के लिए सिर्फ डिस्काउंट ऑफ़र्स की वजह से ही नहीं, बल्कि एक नई लॉन्च की वजह से भी ख़ास रहने वाला है। कंपनी अपनी नई फ़्लैगशिप एसयूवी, होंडा ZR-V को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी की छह नई कार्स की योजना का दूसरा मॉडल होगा।

    होंडा ZR-V को सीबीयू के रूप में भारत लाया जाएगा। इसमें 2.0-लीटर e:HEV स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा, जो 184bhp की संयुक्त पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार इसकी माइलेज 22.80kmpl है।

    फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10.2-इंच फ़ुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमरी फ़ंक्शन के साथ आठ-तरफा इलेक्ट्रिकली अड्जस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरा और एडास जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे।

    इसकी ​डिलिवरी जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने वाली है। वहीं, इसकी प्री-बुकिंग पहले से ही जारी है।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

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    PuneRs. 13.68 लाख
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