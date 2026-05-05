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    होंडा की कार्स ख़रीदने का अच्छा मौक़ा; मिल रही है बम्पर छूट

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    Jay Shah

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    होंडा की कार्स ख़रीदने का अच्छा मौक़ा; मिल रही है बम्पर छूट
    • ये ऑफ़र्स 31 मई तक के लिए है मान्य
    • होंडा एलिवेट पर मिल रही है सबसे ज़्यादा छूट

    अगर आप नई कार ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो होंडा कार्स इंडिया इस महीने शानदार ऑफ़र्स लेकर आई है। मई 2026 के दौरान कंपनी अपनी पूरी रेंज पर 2.12 लाख रुपए तक के बेनिफ़िट्स दे रही है। इन ऑफ़र्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफ़िट्स शामिल हैं। ये सभी ऑफ़र्स 31 मई तक मान्य हैं और लोकेशन, वेरीएंट और स्टॉक के हिसाब से अलग हो सकते हैं।

    इस महीने सबसे ज़्यादा फ़ायदा होंडा एलिवेट पर मिल रहा है। इस एसयूवी पर कुल 2.12 लाख रुपए तक के बेनिफ़िट्स दिए जा रहे हैं। इसकी शुरुआती क़ीमत 11.60 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, जिससे यह डील इस सेग्मेंट में और भी आकर्षक बन जाती है।

    वहीं, पॉप्युलर सिडैन होंडा सिटी पर भी इस समय 1.56 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिल रहा है। इसकी शुरुआती क़ीमत क़रीब 12 लाख रुपए है। अगर आप हाइब्रिड ऑप्शन देख रहे हैं, तो होंडा सिटी e:HEV पर 1.97 लाख रुपए तक के बेनिफ़िट्स दिए जा रहे हैं, जो इसे बेहतर इफ़िशंसी चाहने वाले ख़रीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है।

    ऐंट्री-लेवल सिडैन होंडा अमेज पर भी इस महीने किफ़ायती ऑफ़र्स मिल रहे हैं। नई जनरेशन अमेज पर 67,000 रुपए तक का फ़ायदा दिया जा रहा है, जबकि पुराने जनरेशन मॉडल पर 58,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। इसकी शुरुआती क़ीमत 6.98 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है।

    ऑफ़र्स के साथ-साथ कंपनी नए लॉन्च की भी तैयारी कर रही है। होंडा सिटी का फ़ेसलिफ़्ट मॉडल 22 मई को लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा होंडा ZR-V के ज़रिए कंपनी प्रीमियम एसयूवी सेग्मेंट में ऐंट्री करने जा रही है।

    कुल मिलाकर, मई 2026 का महीना होंडा कार्स इंडिया की कार्स ख़रीदने के लिए एक अच्छा मौक़ा साबित हो सकता है। बड़ी छूट, कई ऑप्शंस और नए लॉन्च की तैयारी इसे ख़रीदारों के लिए और भी फ़ायदेमंद बनाती है।क़ा साबित हो सकता है। बड़ी छूट, कई ऑप्शंस और नए लॉन्च की तैयारी इसे ख़रीदारों के लिए और भी फ़ायदेमंद बनाती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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    होंडा एलिवेट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.88 लाख
    BangaloreRs. 14.54 लाख
    DelhiRs. 13.62 लाख
    PuneRs. 13.79 लाख
    HyderabadRs. 14.43 लाख
    AhmedabadRs. 13.05 लाख
    ChennaiRs. 14.37 लाख
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