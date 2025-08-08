CarWale
    होंडा कार्स की क़ीमतों में भारी कटौती; 1.22 लाख रुपए तक की बचत!

    Haji Chakralwale

    205 बार पढ़ा गया
    होंडा कार्स की क़ीमतों में भारी कटौती; 1.22 लाख रुपए तक की बचत!
    • एलिवेट पर मिल रही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट
    • नई अमेज पर भी मिल रही है 72,000 रुपए तक की छूट

    त्योहारी सीज़न की शुरुआत के साथ ही होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पूरी लाइनअप पर शानदार डिस्काउंट ऑफ़र्स की घोषणा की है। कंपनी की मौजूदा रेंज अमेज, सिटी और एलिवेट पर ग्राहकों को 1.22 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिल सकता है, जो कार ख़रीदने का बेहतरीन मौका है।

    Honda Amaze Left Front Three Quarter

    नई-जेन अमेज पर कंपनी 77,200 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है, जबकि लोकप्रिय मिड-साइज़ सिडैन होंडा सिटी पर ग्राहकों को 1.07 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। वहीं, इस लिस्ट में सबसे बड़ा ऑफ़र होंडा एलिवेट एसयूवी पर है, जिस पर 1.22 लाख रुपए तक का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है।

    Left Front Three Quarter

    ये सभी ऑफ़र्स कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफ़िट्स के रूप में दिए जा रहे हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि, इन डिस्काउंट्स की राशि आपके चुने हुए वेरीएंट, स्टॉक उपलब्धता और लोकेशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

    क़ीमत की बात करें तो, अमेज8.10 लाख रुपए से शुरू होती है, सिटी की शुरुआती क़ीमत 12.38 लाख रुपए है और एलिवेट11.91 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। अगर आप इस फ़ेस्टिव सीज़न में नई कार ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है ख़ासकर एलिवेट एसयूवी पर मिलने वाले रिकॉर्ड डिस्काउंट को देखते हुए।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    दूसरी जनरेशन होंडा अमेज अब सिर्फ़ एक वेरीएंट में!

    होंडा एलिवेट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 14.13 लाख
    BangaloreRs. 14.73 लाख
    DelhiRs. 13.60 लाख
    PuneRs. 14.02 लाख
    HyderabadRs. 14.67 लाख
    AhmedabadRs. 13.32 लाख
    ChennaiRs. 14.60 लाख
    KolkataRs. 13.76 लाख
    ChandigarhRs. 13.38 लाख

