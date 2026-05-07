नई i20 को लेकर हुंडई पर क्यों है सबसे ज़्यादा दबाव?

भारतीय कार बाज़ार तेज़ी से बदल रहा है। अब लोग पारंपरिक हैचबैक और सिडैन की जगह ज़्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवी और क्रॉसओवर कार्स को पसंद कर रहे हैं। ऐसे समय में भी हुंडई i20 ने अपनी मज़बूत पहचान बनाए रखी है। यही वजह है कि, अगली जनरेशन i20 अब हुंडई के लिए बेहद अहम प्रॉडक्ट बनने वाली है।

मौजूदा i20 आज भी पुरानी महसूस नहीं होती। इसका डिज़ाइन अभी भी मॉडर्न लगता है, केबिन प्रीमियम फ़ील देता है और सबसे बड़ी बात, यह अपने सेग्मेंट की उन चुनिंदा कार्स में शामिल है, जिसमें सही मायनों में बेहतरीन सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। यही चीज़ इसे आज भी कई ख़रीदारों के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाती है।

लेकिन आने वाली नई i20 के सामने चुनौती पहले से कहीं बड़ी होगी। अब 10 लाख से 15 लाख रुपए के बजट में आने वाले ख़रीदार सिर्फ़ बड़ी स्क्रीन या कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं चाहते। लोग अब एडास, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़े डिजिटल डिस्प्ले और प्रीमियम एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फ़ीचर्स की उम्मीद करते हैं। माना जा रहा है कि, नई i20 के केबिन और इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम में हुंडई वरना और हुंडई वेन्यू से जुड़े कई एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं।

हालांकि, असली चुनौती सिर्फ़ फ़ीचर्स जोड़ने की नहीं है। हुंडई के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि, नई i20 अपनी वही प्रीमियम पहचान बनाए रखे, जिसने इसे इतने सालों तक अलग बनाया है। प्रीमियम हैचबैक सेग्मेंट भले ही छोटा हो रहा हो, लेकिन हुंडई i20 आज भी उन लोगों की पसंद है, जो एसयूवी नहीं चाहते, लेकिन एक प्रीमियम और कम्फ़र्टेबल कार की तलाश में हैं।

अगर नई i20 सही पैकेज के साथ आती है, तो यह सेग्मेंट में अपनी पकड़ और मज़बूत कर सकती है। लेकिन अगर हुंडई इस बार ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो कंपनी अपनी सबसे मज़बूत प्रीमियम हैचबैक पहचान खो सकती है।