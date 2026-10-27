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    क्या हुंडई ने बेयॉन की क़ीमत सही रखी है?

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    Haji Chakralwale
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    क्या हुंडई ने बेयॉन की क़ीमत सही रखी है?
    • Ex-showroom कीमतें शुरू होती हैं ₹10 लाख से।
    • ह्युंडई बेयॉन की कीमत एंट्री-लेवल वेन्यू से ₹2 लाख ज्यादा है।

    भारतीय कार खरीदारों को खुश करना आसान नहीं है। फीचर्स, आकार और डिजाइन जरूर मायने रखते हैं, लेकिन आखिर में बात पैसों की आती है। ग्राहक जानना चाहते हैं कि वे हर रुपए के बदले क्या पा रहे हैं, और यहीं पर ह्युंडई बेयॉन के सामने चुनौती आ जाती है।

    Exterior Right Side View

    ₹10 लाख से शुरू होने वाली कीमत के साथ, बेयॉन ह्युंडई की SUV लाइन-अप में एक दिलचस्प पोज़िशन पर खड़ी है। एंट्री-लेवल वेन्यू ₹8 लाख से शुरू होती है, जबकि क्रेटा की कीमत ₹10.91 लाख से शुरू है। यानी बेयॉन वेन्यू से ₹2 लाख ऊपर और क्रेटा से सिर्फ ₹91,000 कम है। कागज़ पर देखें तो तीनों SUVs की कीमत के बीच बहुत थोड़ा सा फर्क है, जबकि इनकी जरूरतें थोड़ी अलग-अलग हैं। क्या ऐसे में बेयॉन की पोज़िशनिंग को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है?

    कीमत का गैप है असली समस्या

    Exterior Right Rear Three Quarter

    अगर टॉप-स्पेक वेरिएंट्स की बात करें तो चीज़ें और दिलचस्प हो जाती हैं। वेन्यू ₹15.65 लाख पर खत्म होता है, बेयॉन ₹18 लाख पर और क्रेटा ₹19.64 लाख पर। यानी बेयॉन बीच में आती है, लेकिन यह क्रेटा के बेहद करीब है, जिससे खरीदारों को फैसला करने में दुविधा हो सकती है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    वेन्यू सबसे किफायती ऑप्शन है जबकि क्रेटा ज़्यादा बड़ा आकार और ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शंस देती है। वहीं, बेयॉन को ग्राहक को ये समझाना होगा कि उसका नया डिजाइन, केबिन लेआउट और प्रैक्टिकलिटी वेन्यू से ज़्यादा कीमत वसूलने लायक है या नहीं। और ये आसान नहीं है।

    बेयॉन क्या नया लाती है?

    Interior Dashboard

    बेयॉन की सबसे बड़ी ताकत है उसका नया और फ्रेश डिजाइन। इसका लुक ह्युंडई की SUV रेंज में नया फील देता है, जबकि केबिन का लेआउट, जिसे नई-जेनरेशन i20 से शेयर किया गया है, एक मॉडर्न अहसास देता है।

    साथ ही, इसमें कुछ प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। बेयॉन इन तीनों में सबसे बड़ा बूट स्पेस और सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देती है, जो उन ग्राहकों के लिए अच्छी बात है जो SUV की प्रैक्टिकलिटी तो चाहते हैं, लेकिन बड़ी कार में नहीं जाना चाहते।

    फिर भी, ये हर पहलू में सबसे बेहतर नहीं है। क्रेटा का आकार बड़ा है और वेन्यू और क्रेटा दोनों में पावरट्रेन के ज्यादा ऑप्शंस हैं। बेयॉन में रियर सन ब्लाइंड्स नहीं मिलते, जबकि वेन्यू में पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं है। ये सभी छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन फीचर्स की तुलना करते वक्त ये मायने रखती हैं।

    इस रेंज में सिर्फ डिजाइन पर निर्भर रहना मुश्किल है। खरीदार जानना चाहेंगे कि बेयॉन वेन्यू से ज्यादा क्या देती है और थोड़ा और खर्च कर के क्रेटा लेना ज्यादा समझदारी है या नहीं।

    बड़ा पिक्चर ह्युंडई के लिए फायदेमंद हो सकता है

    मुझे नहीं लगता कि बेयॉन रातों-रात कोई जबर्दस्त हिट बन जाएगी। ये मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस जैसी मजबूत पकड़ बना पाएगी, ऐसा फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि इस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेयॉन का कोई रोल नहीं है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    यहां बड़ा पिक्चर देखना जरूरी है। उम्मीद है कि अगले साल ह्युंडई नई-जेनरेशन क्रेटा लॉन्च करेगी, जो कि और बड़ी और फीचर्स से भरपूर होगी, और उसकी कीमत भी बढ़ सकती है। अगर नई क्रेटा की कीमत मौजूदा मॉडल से करीब ₹1 लाख या उससे ज्यादा बढ़ती है, तो बेयॉन को लाइन-अप में ज्यादा जगह मिल सकती है।

    Exterior Left Side View

    ऐसे में ह्युंडई इन दोनों कारों के बीच फर्क और ज्यादा साफ कर पाएगी और बेयॉन की कीमत को जस्टिफाई कर सकेगी। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि अगली-जेनरेशन क्रेटा कितने में लॉन्च होती है, लेकिन फिलहाल के कीमत गैप से पूरी कहानी नहीं समझ आती कि बेयॉन की असली जगह क्या है।

    तो, क्या ह्युंडई ने गलती कर दी?

    नहीं। बेयॉन की शुरुआती कीमत वेन्यू के मुकाबले उसे टफ बना देती है, खासकर जब क्रेटा ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इसे सिर्फ एक SUV के तौर पर देखना जो इन दोनों के बीच रखी गई है, ये बात अधूरी है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    बेयॉन उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो वेन्यू के हाई वेरिएंट्स पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बजट के कारण क्रेटा तक नहीं जाना चाहते। ये ऐसे ग्राहकों को एक और ऑप्शन देती है जिससे वो किसी दूसरी कंपनी की कार की तरफ न जाएं। फिलहाल, बेयॉन का CNG वर्ज़न भी जनवरी में आने की उम्मीद है, जिससे इसकी सेल्स को थोड़ी मदद मिल सकती है।

    फिलहाल के लिए, ह्युंडई को मेहनत करनी होगी। बेयॉन को अपने स्टाइलिंग और केबिन अपील के अलावा भी खुद को साबित करना होगा। इसकी लंबी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि ह्युंडई की SUV रेंज कैसे बदलती है। बेयॉन आज भले ही प्राइसिंग का मास्टरस्ट्रोक ना हो, लेकिन अगले 6 महीने में इसकी जगह और मजबूत हो सकती है।

    हुंडई बेयॉन इमेज
    हुंडई बेयॉन
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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