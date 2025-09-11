CarWale
    GST 2.0 का असर; होंडा सिटी, एलिवेट और अमेज की क़ीमतों में बड़ी कटौती

    Aditya Nadkarni

    399 बार पढ़ा गया
    GST 2.0 का असर; होंडा सिटी, एलिवेट और अमेज की क़ीमतों में बड़ी कटौती
    • 95,500 रुपए तक हुई सस्ती
    • नवरात्रि के पहले दिन से होगा लागू

    होंडा कार्स इंडिया ने भी GST 2.0 रेट लागू होने से पहले अपनी कार्स की क़ीमतें कम करने का ऐलान कर दिया है। नई क़ीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। साथ ही कंपनी ने फ़ेस्टिव ऑफ़र्स की भी घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को डबल फ़ायदा मिलेगा।

    होंडा कार्स पर कितनी हुई बचत?

    Honda City Left Front Three Quarter
    • होंडा अमेज (तीसरा जनरेशन) – 95,500 रुपए तक सस्ती
    • होंडा अमेज (दूसरा जनरेशन) – 72,800 रुपए तक की कटौती
    • होंडा एलिवेट एसयूवी – 58,400 रुपए तक सस्ती
    • होंडा सिटी सिडैन – 57,500 रुपए तक की बचत

    कंपनी का बयान और ऑफ़र्स

    Exterior Left Rear Three Quarter

    होंडा ने कहा कि, GST में बदलाव से उनकी गाड़ियां अब पहले से ज़्यादा किफ़ायती हो गई हैं। साथ ही, फ़ेस्टिव सीज़न के लिए अलग से स्पेशल ऑफ़र्स और डिस्काउंट पैकेज भी तैयार किए गए हैं। ग्राहक अपने नजदीकी होंडा डीलरशिप पर जाकर इन ऑफ़र्स की डिटेल्स ले सकते हैं।

    क्यों ख़रीदें अभी होंडा कार?

    नई GST दरें नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले लागू हो रही हैं। ऐसे में अगर आप होंडा अमेज, सिटी या एलिवेट लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे सही है। क़ीमतों में 95,500 रुपए तक की बचत और साथ में फ़ेस्टिव ऑफ़र्स इस डील को और भी आकर्षक बना रहे हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे             

     पहले का 
    जीप एसयूवी ख़रीदना हुआ आसान; क़ीमत में 4.8 लाख रुपए तक की गिरावट
     अगला 
    महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ ने मारी बाज़ी; XEV 9e और BE 6 की 20,000 यूनिट्स बिकीं

    होंडा एलिवेट गैलरी

