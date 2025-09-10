ग्राहकों के लिए ख़ुशख़बरी! टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर और लिजेंडर 3.49 लाख रुपए तक हुई सस्ती

बदली हुई क़ीमतें 22 सितंबर से होंगी लागू

ग्लैंज़ा, टाइज़र, रुमियन और हायराइडर पर भी लागू

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने हाल ही में अपने पूरे मॉडल रेंज की क़ीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। यह बदलाव सरकार द्वारा घोषित GST 2.0 टैक्स रिवीजन की वजह से किया गया है। नई क़ीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।

टोयोटा की प्रीमियम एसयूवीज़ और एमपीवीज़ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फ़ॉर्च्यूनर अब 3.49 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है, जबकि फ़ॉर्च्यूनर लिजेंडर पर 3.34 लाख रुपए तक की कटौती की गई है। इसके अलावा, वेलफायर पर 2.78 लाख रुपए और हाइलक्स पर 2.53 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिलेगा।

फ़ैमिली और हाइब्रिड कार्स की क़ीमतें भी कम की गई हैं। इनोवा क्रिस्टा अब 1.81 लाख रुपए तक सस्ती होगी, जबकि इनोवा हायक्रॉस की क़ीमत में 1.16 लाख रुपए तक की कटौती हुई है। वहीं, टाइज़र और कैमरी पर क्रमशः 1.11 लाख और 1.02 लाख रुपए तक का प्राइस कट मिलेगा।

मास-मार्केट सेग्मेंट में भी ग्राहकों को राहत दी गई है। टोयोटा ग्लैंज़ा अब 85,300 रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं, अर्बन क्रूज़र हायराइडर पर 65,400 और रूमियन पर 48,700 रुपए तक की कटौती की गई है।

कुल मिलाकर, टोयोटा की यह प्राइस कटौती फ़ेस्टिव सीज़न से ठीक पहले ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे कंपनी के मॉडल्स अपने-अपने सेग्मेंट में और भी आकर्षक विकल्प बन जाएंगे और ख़रीदारी की योजना बनाने वाले ग्राहकों को सीधा फ़ायदा मिलेगा।

अनुवाद: गुलाब चौबे