जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बढ़ाया ग्राहकों का फ़ायदा; 3 लाख रुपए तक सस्ती हुई एसयूवीज़

नई क़ीमतें 7 सितंबर, 2025 से है लागू

सबसे ज़्यादा ग्लॉस्टर पर मिल रहा फ़ायदा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में सरकार द्वारा घोषित जीएसटी कटौती का पूरा फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। कंपनी के सभी आइस एसयूवी मॉडल्स अब पहले से काफ़ी सस्ते हो गए हैं। ये नई क़ीमतें 7 सितंबर, 2025 से लागू हो गई हैं।

कंपनी का कहना है कि, यह कदम न सिर्फ़ ग्राहकों के लिए गाड़ियों को ज़्यादा किफ़ायती बनाएगा, बल्कि फ़ेस्टिव सीज़न में ख़रीददारी का उत्साह भी बढ़ाएगा। साथ ही, कंपनी 100% ऑन-रोड फंडिंग और 3 महीने की ईएमआई हॉलिडे का विकल्प भी दे रही है, जिससे गाड़ी ख़रीदना और भी आसान हो जाएगा।

नई क़ीमतों के साथ फ़ायदे (जीएसटी कटौती के बाद)

मॉडल पहले का GST+ सेस नया GST ग्राहकों को फ़ायदा (रुपए में) एमजी एस्टर 45% 40% 54,000 रुपए तक एमजी हेक्टर (पेट्रोल) 45% 40% 1,49,000 रुपए तक एमजी हेक्टर (डीज़ल) 50% 40% 1,49,000 रुपए तक एमजी ग्लॉस्टर 50% 40% 3,04,000 रुपए तक

(फ़ायदे अलग-अलग वेरीएंट पर निर्भर करेंगे)

कंपनी की बात

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चीफ़ कमर्शियल ऑफ़िसर विनय रैना ने कहा कि, “सरकार का GST कम करना एक सराहनीय कदम है। हम इस लाभ को अपने ग्राहकों तक तुरंत पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वे एमजी एसयूवीज़ का फ़ायदा किफ़ायती दामों पर उठा सकें। यह न केवल ट्रस्ट बढ़ाता है, बल्कि ग्राहकों के लिए गाड़ी ख़रीदना आसान बनाता है।”

अब एमजी एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर ज़्यादा आकर्षक क़ीमत पर उपलब्ध हैं। ऐसे में, अगर आप एमजी की एसयूवी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो, यह मौक़ा आपके लिए बेहतरीन हो सकता है।