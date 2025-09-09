CarWale
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बढ़ाया ग्राहकों का फ़ायदा; 3 लाख रुपए तक सस्ती हुई एसयूवीज़

    Jay Shah

    347 बार पढ़ा गया
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बढ़ाया ग्राहकों का फ़ायदा; 3 लाख रुपए तक सस्ती हुई एसयूवीज़
    • नई क़ीमतें 7 सितंबर, 2025 से है लागू
    • सबसे ज़्यादा ग्लॉस्टर पर मिल रहा फ़ायदा

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में सरकार द्वारा घोषित जीएसटी कटौती का पूरा फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। कंपनी के सभी आइस एसयूवी मॉडल्स अब पहले से काफ़ी सस्ते हो गए हैं। ये नई क़ीमतें 7 सितंबर, 2025 से लागू हो गई हैं।

    MG Right Front Three Quarter

    कंपनी का कहना है कि, यह कदम न सिर्फ़ ग्राहकों के लिए गाड़ियों को ज़्यादा किफ़ायती बनाएगा, बल्कि फ़ेस्टिव सीज़न में ख़रीददारी का उत्साह भी बढ़ाएगा। साथ ही, कंपनी 100% ऑन-रोड फंडिंग और 3 महीने की ईएमआई हॉलिडे का विकल्प भी दे रही है, जिससे गाड़ी ख़रीदना और भी आसान हो जाएगा।

    नई क़ीमतों के साथ फ़ायदे (जीएसटी कटौती के बाद)

    मॉडल

    पहले का GST+ सेस

    नया GST

    ग्राहकों को फ़ायदा (रुपए में)

    एमजी एस्टर

    45%

    40%

    54,000 रुपए तक

    एमजी हेक्टर (पेट्रोल)

    45%

    40%

    1,49,000 रुपए तक

    एमजी हेक्टर (डीज़ल)

    50%

    40%

    1,49,000 रुपए तक

    एमजी ग्लॉस्टर

    50%

    40%

    3,04,000 रुपए तक

    (फ़ायदे अलग-अलग वेरीएंट पर निर्भर करेंगे)

    MG Right Front Three Quarter

    कंपनी की बात

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चीफ़ कमर्शियल ऑफ़िसर विनय रैना ने कहा कि, “सरकार का GST कम करना एक सराहनीय कदम है। हम इस लाभ को अपने ग्राहकों तक तुरंत पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वे एमजी एसयूवीज़ का फ़ायदा किफ़ायती दामों पर उठा सकें। यह न केवल ट्रस्ट बढ़ाता है, बल्कि ग्राहकों के लिए गाड़ी ख़रीदना आसान बनाता है।”

    अब एमजी एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर ज़्यादा आकर्षक क़ीमत पर उपलब्ध हैं। ऐसे में, अगर आप एमजी की एसयूवी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो, यह मौक़ा आपके लिए बेहतरीन हो सकता है।

     पहले का 
    GST कटौती से निसान मैग्नाइट की क़ीमत में आई भारी गिरावट; अब 5.61 लाख रुपए से शुरू
     अगला 
    स्कोडा ने अपनी सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक एसयूवी से हटाया पर्दा; मिलेगी 425km की रेंज

