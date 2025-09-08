GST 2.0 का असर: हुंडई क्रेटा, वेन्यू और ट्यूसॉन 2.4 लाख रुपए तक हुईं सस्ती

नई क़ीमतें 22 सितंबर से होंगी लागू

सबसे ज़्यादा ट्यूसॉन की क़ीमत में हुई है कटौती

भारत में लागू होने वाले GST 2.0 ने कार ख़रीदारों के लिए बड़ा तोहफ़ा दिया है। हुंडई ने अपने कई पॉपुलर मॉडल्स की क़ीमतें घटा दी हैं। नई क़ीमतें 22 सितंबर, 2025से लागू होंगी।

हुंडई कार्स पर कितना फ़ायदा मिलेगा?

मॉडल क़ीमत में कमी (रुपए तक)

हुंडई ट्यूसॉन 2,40,000 हुंडई वेन्यू 1,24,000 वेन्यू N लाइन 1,19,000 i20 N लाइन 1,08,000 i20 98,053 एक्सटर 89,209 ऑरा 78,465 अल्काज़ार 75,376 ग्रैंड i10 निओस 73,808 क्रेटा 72,145 क्रेटा N लाइन 71,762 वरना 60,640

ऊपर दिए गए टेबल से साफ पता चलता है कि, कौन-सी हुंडई कार पर कितना फ़ायदा मिल रहा है। सबसे बड़ा बेनिफ़िट ट्यूसॉन पर है, जबकि वेन्यू, i20 और क्रेटा जैसी पॉपुलर गाड़ियां भी अब पहले से किफ़ायती हो गई हैं।

क्यों घटाई हुंडई ने कार्स की क़ीमतें?

GST काउंसिल ने हाल ही में छोटी कार्स और बाइक्स पर टैक्स स्लैब को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसका सीधा असर कार की क़ीमतों पर पड़ा है। इसी वजह से हुंडई ने अपने मॉडल्स पर यह बड़ी प्राइस कट लागू की है।

ख़रीदारों के लिए बड़ा मौक़ा

अगर आप हुंडई वेन्यू, क्रेटा, i20 या ट्यूसॉन जैसी कार लेने की सोच रहे थे, तो यह सबसे सही समय है। फ़ेस्टिव सीज़न की शुरुआत में आने वाली यह प्राइस कट ग्राहकों को और भी आकर्षक डील्स देगी।