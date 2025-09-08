CarWale
    GST 2.0 का असर: हुंडई क्रेटा, वेन्यू और ट्यूसॉन 2.4 लाख रुपए तक हुईं सस्ती

    Gulab Chaubey

    40,794 बार पढ़ा गया
    GST 2.0 का असर: हुंडई क्रेटा, वेन्यू और ट्यूसॉन 2.4 लाख रुपए तक हुईं सस्ती
    • नई क़ीमतें 22 सितंबर से होंगी लागू
    • सबसे ज़्यादा ट्यूसॉन की क़ीमत में हुई है कटौती

    भारत में लागू होने वाले GST 2.0 ने कार ख़रीदारों के लिए बड़ा तोहफ़ा दिया है। हुंडई ने अपने कई पॉपुलर मॉडल्स की क़ीमतें घटा दी हैं। नई क़ीमतें 22 सितंबर, 2025से लागू होंगी।

    हुंडई कार्स पर कितना फ़ायदा मिलेगा?

    Exterior Right Front Three Quarter

    मॉडल

    क़ीमत में कमी (रुपए तक)

    हुंडई ट्यूसॉन

    2,40,000

    हुंडई वेन्यू

    1,24,000

    वेन्यू N लाइन

    1,19,000

    i20 N लाइन

    1,08,000

    i20

    98,053

    एक्सटर

    89,209

    ऑरा

    78,465

    अल्काज़ार

    75,376

    ग्रैंड i10 निओस

    73,808

    क्रेटा

    72,145

    क्रेटा N लाइन

    71,762

    वरना

    60,640

    ऊपर दिए गए टेबल से साफ पता चलता है कि, कौन-सी हुंडई कार पर कितना फ़ायदा मिल रहा है। सबसे बड़ा बेनिफ़िट ट्यूसॉन पर है, जबकि वेन्यू, i20 और क्रेटा जैसी पॉपुलर गाड़ियां भी अब पहले से किफ़ायती हो गई हैं।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    क्यों घटाई हुंडई ने कार्स की क़ीमतें?

    GST काउंसिल ने हाल ही में छोटी कार्स और बाइक्स पर टैक्स स्लैब को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसका सीधा असर कार की क़ीमतों पर पड़ा है। इसी वजह से हुंडई ने अपने मॉडल्स पर यह बड़ी प्राइस कट लागू की है।

    ख़रीदारों के लिए बड़ा मौक़ा

    अगर आप हुंडई वेन्यू, क्रेटा, i20 या ट्यूसॉन जैसी कार लेने की सोच रहे थे, तो यह सबसे सही समय है। फ़ेस्टिव सीज़न की शुरुआत में आने वाली यह प्राइस कट ग्राहकों को और भी आकर्षक डील्स देगी।

