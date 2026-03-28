पेट्रोल-डीज़ल पर बड़ी राहत! सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी में की कटौती

पेट्रोल पर टैक्स घटकर 3 रुपए, डीज़ल पर हुआ शून्य

लेकिन पंप पर क़ीमत घटने की उम्मीद बेहद कम

भारत सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की बड़ी कटौती की है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर केंद्र का टैक्स घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गया है, जबकि डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है।

सुनने में यह फैसला राहत भरा लगता है, लेकिन असली तस्वीर थोड़ी अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, इस कटौती का फ़ायदा सीधे आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह है तेल मार्केटिंग कंपनीज़ (OMCs), जो इस राहत को अपने भारी नुकसान की भरपाई में इस्तेमाल कर सकती हैं।

फ़िलहाल OMCs हर लीटर पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर क़रीब 48.80 रुपए का नुकसान उठा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की क़ीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने के बाद यह घाटा और बढ़ गया है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक़, बीते एक महीने में क्रूड ऑयल की क़ीमत 70 डॉलर से बढ़कर क़रीब 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में फ़्यूल क़ीमतों में तेज़ उछाल देखने को मिला है।

आंकड़ों के मुताबिक़, साउथ ईस्ट एशिया में फ़्यूल क़ीमतें 30-50%, नॉर्थ अमेरिका में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीका में 50% तक बढ़ चुकी हैं।

सरकार के सामने चुनौती साफ थी कि, या तो भारत में भी क़ीमतें तेज़ी से बढ़ाई जाएं, या फिर खुद आर्थिक दबाव झेलकर जनता को राहत दी जाए। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना और एक बार फिर अपने वित्त पर बोझ उठाने का फैसला लिया।

दिलचस्प बात यह है कि, इस ऐलान से ठीक एक दिन पहले नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में क्रमशः 5.3 रुपए और 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी थी। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि, क्या वाकई पेट्रोल-डीज़ल सस्ता होगा, या सिर्फ़ आंकड़ों में ही राहत दिखेगी?