    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी का फ़्लीट मॉडल 18.2 लाख रुपए में हुआ लॉन्च

    Gulab Chaubey

    246 बार पढ़ा गया
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी का फ़्लीट मॉडल 18.2 लाख रुपए में हुआ लॉन्च
    • HTK+ पर है आधारित
    • जीपीएस ट्रैकर और 404 किमी रेंज के साथ हुआ पेश

    किआ इंडिया ने हाल ही में कारेन्स क्लाविस का इलेक्ट्रिक वर्ज़न लॉन्च किया है, और अब इस इलेक्ट्रिक एमपीवी में फ़्लीट-स्पेक HTM वेरीएंट जोड़ा गया है। यह वेरीएंट HTK+ पर आधारित है और यह 20,000 रुपए महंगा है।

    क्या है ख़ास?   

    कीमत: फ़्लीट-स्पेक कारेन्स क्लाविस ईवी HTM वेरीएंट की क़ीमत 18.20 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, जबकि HTK+ वेरीएंट की क़ीमत 17.99 लाख रुपए है।

    फ़्लीट-स्पेक फ़ीचर्स: यह वेरीएंट ख़ास तौर पर फ़्लीट ऑपरेटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें जीपीएस ट्रैकर और स्पीड गवर्नर जैसे फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं।

    बाकी फ़ीचर्स:HTM वेरीएंट HTK+ जैसा ही है, जिसमें 16-इंच अलॉय वील्स और ब्लैक-बेज टू-टोन इंटीरियर मिलता है।

    इंजन और रेंज

    Kia Carens Clavis EV Dashboard

    यह वेरीएंट 42kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जो 99kW (135bhp) इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है। यह सिंगल चार्ज पर 404Km की एआरएआई-सर्टिफ़ाइड रेंज देता है। यह शहर और छोटी दूरी की यात्राओं के लिए फ़्लीट ऑपरेटर्स के लिए शानदार है।

    सेफ़्टी फ़ीचर्स

    फ़्लीट-स्पेक HTM वेरीएंट में सभी स्टैंडर्ड सेफ़्टी फ़ीचर्स मौजूद हैं, जिसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस, वीएसएम, हाईलाइन टीपीएमएस, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो अनलॉक, आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रोलओवर सेंसर्स और ऑल-वील डिस्क ब्रेक्स शामिल हैं।

    क्यों है ख़ास?

    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी का फ़्लीट-स्पेक HTM वेरीएंट फ़्लीट ऑपरेटर्स के लिए किफ़ायती और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। 404Km की रेंज, मॉडर्न फ़ीचर्स और सेफ़्टी का शानदार कॉम्बिनेशन इसे बीवायडी eMax 7 और अन्य इलेक्ट्रिक एमपीवीज़ के मुक़ाबले मज़बूत बनाता है। अगर आप फ़्लीट बिज़नेस के लिए इलेक्ट्रिक एमपीवी चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन चॉइस है।

    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी इमेज
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी
    Rs. 17.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी गैलरी

    • images
    • videos
    Kia Carens Clavis HTK+ Variant | The Best Value under Rs. 16 Lakh? Price & Features Detailed
    youtube-icon
    Kia Carens Clavis HTK+ Variant | The Best Value under Rs. 16 Lakh? Price & Features Detailed
    CarWale टीम द्वारा27 May 2025
    102605 बार देखा गया
    421 लाइक्स
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    youtube-icon
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    70574 बार देखा गया
    429 लाइक्स

    • किआ-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.19 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सोनेट
    किआ सोनेट
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स क्लाविस
    किआ कारेन्स क्लाविस
    Rs. 11.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी किआ-कार्स

    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 19.08 लाख
    BangaloreRs. 19.09 लाख
    DelhiRs. 19.01 लाख
    PuneRs. 19.08 लाख
    HyderabadRs. 19.08 लाख
    AhmedabadRs. 19.25 लाख
    ChennaiRs. 19.10 लाख
    KolkataRs. 19.08 लाख
    ChandigarhRs. 19.06 लाख

