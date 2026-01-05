CarWale
    महंगी हुई स्कोडा कायलाक; कंपनी ने तत्काल प्रभाव से बढ़ाए दाम

    Aditya Nadkarni

    महंगी हुई स्कोडा कायलाक; कंपनी ने तत्काल प्रभाव से बढ़ाए दाम
    • सभी वेरीएंट्स पर होगा लागू
    • क़ीमत 7.59 लाख रुपए से शुरू

    स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी सब-4 मीटर एसयूवी स्कोडा कायलाक की क़ीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया है। क़ीमतों में हुआ यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो सभी वेरीएंट्स पर लागू होता है। नई क़ीमतों के बाद स्कोडा कायलाक की शुरुआती क़ीमत अब 7.59 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) हो गई है।

    भारतीय बाज़ार में स्कोडा कायलाक क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर+ और प्रेस्टीज के चार वेरीएंट्स में उपलब्ध है। ताज़ा अपडेट्स के अनुसार, टॉप-स्पेक प्रेस्टीज एटी की क़ीमत में 19,295 रुपए और प्रेस्टीज एमटी की क़ीमत में 15,341 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

    इसके अलावा, सिग्नेचर+ एमटी वेरीएंट अब 10,357 रुपए महंगा हो गया है। वहीं, सिग्नेचर एमटी और सिग्नेचर एटी दोनों की क़ीमतों में 10,000 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है। दूसरी तरफ, सिग्नेचर+ एटी वेरीएंट की क़ीमत 9,736 रुपए बढ़ी है, जबकि ऐंट्री-लेवल क्लासिक वेरीएंट अब 4,349 रुपए महंगा हो गया है।

    इन सभी बदलावों के बाद स्कोडा कायलाक की क़ीमतें अब 7.59 लाख रुपए से लेकर 12.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच पहुंच गई हैं।

    इंजन की बात करें तो, स्कोडा कायलाक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह एसयूवी पहले की तरह 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे छह-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्पों के साथ पेश किया जाता है।

    लगातार बढ़ती लागत और बाज़ार की परिस्थितियों के बीच की गई यह क़ीमत बढ़ोतरी उन ग्राहकों के लिए अहम है, जो स्कोडा कायलाक ख़रीदने की सोच रहे हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

