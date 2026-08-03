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    इक्सक्लूज़िव: लॉन्च के साथ दो इंजन ऑप्शन में आएगी नई किआ सोरेन्टो, प्री-बुकिंग शुरू

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    Aditya Nadkarni
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    इक्सक्लूज़िव: लॉन्च के साथ दो इंजन ऑप्शन में आएगी नई किआ सोरेन्टो, प्री-बुकिंग शुरू

    आज ही किआ ने भारतीय बाज़ार के लिए अपनी नई सोरेन्टो एसयूवी के आने की पुष्टि की है। साथ ही इस अपकमिंग मॉडल की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। अब इस कार से जुड़ी कुछ इक्सक्लूज़िव जानकारी हमारे हाथ लगी है।

    किआ ने पहले ही कन्फ़र्म कर दिया है कि, भारत में बिकने वाली उसकी कार्स की रेंज में पहली बार हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। अब हम यह भी कन्फ़र्म कर सकते हैं कि लॉन्च के समय सोरेन्टो डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ भी आएगी। इच्छुक ग्राहक इन दोनों इंजन ऑप्शन्स में से किसी एक को 25,000 रुपए की टोकन राशि देकर ऑथराइज़्ड डीलरशिप या कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ज़रिए बुक कर सकते हैं।

    Kia Sorento Hybrid Left Front Three Quarter

    नई किआ सोरेन्टो के टीज़र में टू-टियर एलईडी डीआरएल्स, एयर डैम के दोनों सिरों पर स्क्वेयर एलईडी फ़ॉग लाइट्स, लंबी और स्लिम टर्न इंडिकेटर्स, और रूफ़ रेल्स नज़र आती हैं। इससे यह कन्फ़र्म होता है कि भारत में आने वाली सोरेन्टो ग्लोबल मार्केट में बिकने वाला लेटेस्ट मॉडल होगी। इक्सटी​रियर में बड़े ब्लैक-आउट अलॉय वील्स, ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम्स, ए और बी-पिलर्स, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स, यू-शेप एलईडी टेललाइट्स, शार्क-फ़िन एंटीना, और टेलगेट पर नंबर प्लेट रीसेस जैसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे।

    Exterior Front View

    केबिन की बात करें तो 2026 किआ सोरेन्टो में फ़ोर-स्पोक स्टीयरिंग वील, लेवल 2 एडास, पैनारॉमिक सनरूफ़, इलेक्ट्रिक अड्जस्टमेंट और वेंटिलेशन फ़ंक्शन वाली फ्रंट सीट्स, ड्युअल 12.3-इंच स्क्रीन, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो, और ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है।

    फ़िलहाल किआ ने भारत-स्पेक सोरेन्टो के टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन्स का ख़ुलासा नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि इससे जुड़ी अहम जानकारी और स्पेसिफ़िकेशन्स जल्द साझा किए जाएंगे। लॉन्च के बाद नई किआ सोरेन्टो का मुक़ाबला टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर, एमजी मेजेस्टर, स्कोडा कोडिएक, और फ़ॉक्सवैगन टेरॉन जैसी एसयूवीज़ से होगा।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

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