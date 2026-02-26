इंतज़ार ख़त्म! 17 मार्च को भारत में दस्तक देगी नई रेनो डस्टर

- अप्रैल महीने से शुरू होगी डिलिवरी
- तीन इंजन विकल्प में होगी उपलब्ध
रेनो ने भारत में नई जनरेशन डस्टर की लॉन्च डेट का आधिकारिक ख़ुलासा कर दिया है। कंपनी के मुताबिक़, नए जनरेशन की रेनो डस्टर 17 मार्च, 2026 को भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगी। इसके डिस्प्ले यूनिट्स और डेमो कार्स पहले ही देशभर के शोरूम्स पर पहुंचने लगे हैं, जबकि इसकी डिलिवरी अप्रैल 2026 से शुरू की जाएगी।
26 जनवरी को इसकी पहली झलक के बाद से ही नई डस्टर को ग्राहकों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब लॉन्च डेट कन्फ़र्म होने के बाद यह एसयूवी अपने सेग्मेंट में नया हलचल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
नई रेनो डस्टर: डिज़ाइन और लुक
नई जनरेशन डस्टर का डिज़ाइन पूरी तरह नया है और यह पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग नज़र आती है। भारत के लिए इसके फ्रंट और रियर बम्पर्स, एलईडी डीआरएल्स और टेललैम्प्स के डिज़ाइन में बदलाव किए गए हैं। इसके ग्रिल पर कंपनी का लोगो नहीं, बल्कि बड़े अक्षरों में ‘DUSTER’ लिखा गया है, जो इसे ज़्यादा दमदार और प्रीमियम लुक देता है।
इसका अपराइट स्टांस और मज़बूत रोड प्रज़ेंस इसे सेग्मेंट में अलग पहचान देता है। इसमें फ़ंक्शनल रूफ़ रेल्स, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर, बोल्ड बॉडी क्लैडिंग और स्टाइलिश अलॉय वील्स मिलते हैं। ओआरवीएम्स, वील्स, रूफ़ और बी व सी पिलर्स को ब्लैक फ़िनिश दी गई है। यह एसयूवी छह कलर ऑप्शंस और ड्युअल-टोन थीम के साथ आएगी।
केबिन और एड्वांस फ़ीचर्स
नई डस्टर का केबिन पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाया गया है। इसमें ड्राइवर-फ़ोकस्ड सेंटर कंसोल के साथ दो बड़े डिजिटल स्क्रीन्स दी गई हैं। इसके अलावा, इसमें पैनरॉमिक सनरूफ़, एम्बिएंट लाइटिंग, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग पैड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडास जैसे एड्वांस फ़ीचर्स मिलते हैं।
रियर सीट्स 60:40 स्प्लिट के साथ आती हैं और इसमें 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो फैमिली यूज़ और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इसे काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है।
इंजन ऑप्शंस और प्लेटफ़ॉर्म
नई रेनो डस्टर को रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म (RGMP) पर तैयार किया गया है, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा सेफ़, कम्फ़र्टेबल और मज़बूत है। साथ ही कंपनी का लक्ष्य इसके साथ 5-स्टार भारत एनकैप सेफ़्टी रेटिंग हासिल करना है।
इंजन ऑप्शंस की बात करें तो, इसमें दो टर्बो-पेट्रोल और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 160hp की पावर जेनरेट करता है, जो अपने सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा।
हाइब्रिड वर्ज़न में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.4kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसका कंबाइंड आउटपुट 160hp और 172Nm है। बड़ी बैटरी की वजह से इसकी फ़्यूल इफ़िशंसी भी अपने मुक़ाबले की कार्स से बेहतर होने की उम्मीद है।
सेग्मेंट में किससे होगा मुक़ाबला?
लॉन्च के बाद नई रेनो डस्टर का सीधा मुक़ाबला मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट की पॉप्लयुर कार्स जैसे हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और स्कोडा कुशाक से होगा। दमदार इंजन, एड्वांस फ़ीचर्स और मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म के चलते नई डस्टर इस सेग्मेंट में गेम चेंजर साबित हो सकती है।
अगर आप नई एसयूवी ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 17 मार्च को लॉन्च होने वाली नई रेनो डस्टर आपके लिए एक काफ़ी दिलचस्प विकल्प बन सकती है।