CarWale
    AD

    इंतज़ार ख़त्म! 17 मार्च को भारत में दस्तक देगी नई रेनो डस्टर

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    408 बार पढ़ा गया
    इंतज़ार ख़त्म! 17 मार्च को भारत में दस्तक देगी नई रेनो डस्टर
    • अप्रैल महीने से शुरू होगी डिलिवरी
    • तीन इंजन विकल्प में होगी उपलब्ध

    रेनो ने भारत में नई जनरेशन डस्टर की लॉन्च डेट का आधिकारिक ख़ुलासा कर दिया है। कंपनी के मुताबिक़, नए जनरेशन की रेनो डस्टर 17 मार्च, 2026 को भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगी। इसके डिस्प्ले यूनिट्स और डेमो कार्स पहले ही देशभर के शोरूम्स पर पहुंचने लगे हैं, जबकि इसकी डिलिवरी अप्रैल 2026 से शुरू की जाएगी।

    26 जनवरी को इसकी पहली झलक के बाद से ही नई डस्टर को ग्राहकों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब लॉन्च डेट कन्फ़र्म होने के बाद यह एसयूवी अपने सेग्मेंट में नया हलचल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

    नई रेनो डस्टर: डिज़ाइन और लुक

    Renault Duster Left Front Three Quarter

    नई जनरेशन डस्टर का डिज़ाइन पूरी तरह नया है और यह पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग नज़र आती है। भारत के लिए इसके फ्रंट और रियर बम्पर्स, एलईडी डीआरएल्स और टेललैम्प्स के डिज़ाइन में बदलाव किए गए हैं। इसके ग्रिल पर कंपनी का लोगो नहीं, बल्कि बड़े अक्षरों में ‘DUSTER’ लिखा गया है, जो इसे ज़्यादा दमदार और प्रीमियम लुक देता है।

    इसका अपराइट स्टांस और मज़बूत रोड प्रज़ेंस इसे सेग्मेंट में अलग पहचान देता है। इसमें फ़ंक्शनल रूफ़ रेल्स, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर, बोल्ड बॉडी क्लैडिंग और स्टाइलिश अलॉय वील्स मिलते हैं। ओआरवीएम्स, वील्स, रूफ़ और बी व सी पिलर्स को ब्लैक फ़िनिश दी गई है। यह एसयूवी छह कलर ऑप्शंस और ड्युअल-टोन थीम के साथ आएगी।

    केबिन और एड्वांस फ़ीचर्स

    Interior Dashboard

    नई डस्टर का केबिन पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाया गया है। इसमें ड्राइवर-फ़ोकस्ड सेंटर कंसोल के साथ दो बड़े डिजिटल स्क्रीन्स दी गई हैं। इसके अलावा, इसमें पैनरॉमिक सनरूफ़, एम्बिएंट लाइटिंग, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग पैड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडास जैसे एड्वांस फ़ीचर्स मिलते हैं।

    रियर सीट्स 60:40 स्प्लिट के साथ आती हैं और इसमें 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो फैमिली यूज़ और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इसे काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है।

    इंजन ऑप्शंस और प्लेटफ़ॉर्म

    नई रेनो डस्टर को रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म (RGMP) पर तैयार किया गया है, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा सेफ़, कम्फ़र्टेबल और मज़बूत है। साथ ही कंपनी का लक्ष्य इसके साथ 5-स्टार भारत एनकैप सेफ़्टी रेटिंग हासिल करना है।

    Exterior Engine Shot

    इंजन ऑप्शंस की बात करें तो, इसमें दो टर्बो-पेट्रोल और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 160hp की पावर जेनरेट करता है, जो अपने सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा।

    हाइब्रिड वर्ज़न में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.4kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसका कंबाइंड आउटपुट 160hp और 172Nm है। बड़ी बैटरी की वजह से इसकी फ़्यूल इफ़िशंसी भी अपने मुक़ाबले की कार्स से बेहतर होने की उम्मीद है।

    सेग्मेंट में किससे होगा मुक़ाबला?

    Exterior Right Rear Three Quarter

    लॉन्च के बाद नई रेनो डस्टर का सीधा मुक़ाबला मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट की पॉप्लयुर कार्स जैसे हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और स्कोडा कुशाक से होगा। दमदार इंजन, एड्वांस फ़ीचर्स और मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म के चलते नई डस्टर इस सेग्मेंट में गेम चेंजर साबित हो सकती है।

    अगर आप नई एसयूवी ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 17 मार्च को लॉन्च होने वाली नई रेनो डस्टर आपके लिए एक काफ़ी दिलचस्प विकल्प बन सकती है।

    रेनो डस्टर इमेज
    रेनो डस्टर
    Rs. 9.50 - 19.00 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन शोरूम्स पर पहुंचनी हुई शुरू

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    रेनो डस्टर गैलरी

    • images
    • videos
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    youtube-icon
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    CarWale टीम द्वारा21 Nov 2025
    411111 बार देखा गया
    2308 लाइक्स
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    103887 बार देखा गया
    545 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कायलाक
    स्कोडा कायलाक
    Rs. 7.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    फ़रारी 849 Testarossa
    फ़रारी 849 Testarossa
    Rs. 10.37 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th मार
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    9th मार
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    Rs. 1.40 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    2nd मार
    इसुज़ू हाई-लैंडर
    इसुज़ू हाई-लैंडर
    Rs. 21.05 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    24th फ़र
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    रेनो डस्टर
    Launching in 1 days
    रेनो डस्टर

    Rs. 9.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    ऑडी SQ8
    Launching in 1 days
    ऑडी SQ8

    Rs. 1.50 - 2.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    17th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    लेक्सस New ES
    Launching in 4 days
    लेक्सस New ES

    Rs. 64.00 - 70.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए
    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए

    Rs. 55.00 - 59.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • रेनो-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 5.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो क्विड
    रेनो क्विड
    Rs. 4.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो काईगर
    रेनो काईगर
    Rs. 5.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी रेनो-कार्स

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    youtube-icon
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    CarWale टीम द्वारा21 Nov 2025
    411111 बार देखा गया
    2308 लाइक्स
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    103887 बार देखा गया
    545 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • इंतज़ार ख़त्म! 17 मार्च को भारत में दस्तक देगी नई रेनो डस्टर