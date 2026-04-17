क्रेटा समर इडिशन क्यों ला रही है हुंडई? जानिए कंपनी को क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत

हुंडई ने हाल ही में हुंडई क्रेटा का नया समर इडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 12.06 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। नाम सुनकर लग सकता है कि, यह इडिशन गर्मियों में कोई ख़ास राहत देगा, लेकिन हकीक़त में यह सिर्फ़ कुछ नए फ़ीचर्स और छोटे अपडेट्स के साथ आता है, जैसे रियर सनशेड।

क्या सेल्स गिर रही थी?

पहली नज़र में लग सकता है कि, हुंडई यह इडिशन इसलिए लाई है, क्योंकि सेग्मेंट में नई कार्स आ रही हैं और मुक़ाबला बढ़ गया है। लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है।

हुंडई क्रेटा आज भी हर महीने क़रीब 18,000 यूनिट्स (क्रेटा और क्रेटा ईवी मिलाकर) बेच रही है। पिछले कुछ महीनों में इसकी सेल्स में कोई बड़ा गिरावट भी नहीं आई है।

फिर क्यों आया समर इडिशन?

असल वजह है प्रोडक्ट को फ्रेश बनाए रखना। क्रेटा का आख़िरी बड़ा अपडेट यानी फ़ेसलिफ़्ट क़रीब दो साल पहले आया था। वहीं, नई जनरेशन मॉडल अभी आने में समय है। ऐसे में बीच के इस गैप में कार को नया और अपडेटेड दिखाने के लिए कंपनी इस तरह के स्पेशल इडिशन लाती रहती है।

यही वजह है कि, समय-समय पर समर इडिशन, नाइट इडिशन और दूसरे स्पेशल इडिशन लॉन्च किए जाते हैं, ताकि ग्राहकों को कुछ नया फ़ील मिले और कार बाज़ार में चर्चा में बनी रहे।

सेग्मेंट में बढ़ता मुक़ाबला

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट में लगातार नई कार्स और अपडेट्स आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई मॉडल लंबे समय तक बिना बदलाव के रहे, तो वह पुराना लगने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए हुंडई छोटे-छोटे अपडेट्स के ज़रिए क्रेटा को लगातार ताज़ा बनाए रख रही है।

अगली जनरेशन क्रेटा कब आएगी?

नई जनरेशन हुंडई क्रेटा पर काम चल रहा है और इसे 2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे नया प्लेटफ़ॉर्म और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बेहतर माइलेज मिलेगा और साथ ही कंपनी को नए कैफ़े नॉर्म्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

क्रेटा का समर इडिशन कोई बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन यह एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। हुंडई समझती है कि, एक सफल मॉडल को सिर्फ़ बेचते रहना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे समय-समय पर नया बनाए रखना भी ज़रूरी है।

इसीलिए क्रेटा जैसे बेस्टसेलर के लिए ऐसे स्पेशल इडिशन लाए जाते हैं, ताकि यह सेग्मेंट में अपनी पकड़ बनाए रखे और ख़रीदारों को हमेशा नया विकल्प मिलता रहे।