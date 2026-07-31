सिट्रोएन eC3 रेट्रो इडिशन से उठा पर्दा: 2026 इंडोनेशिया मोटर शो

इक्सटीरियर और इंटीरियर में ख़ास बदलाव मकैनिकल अपडेट मिलने की संभावना नहीं



2026 इंडोनेशिया मोटर शो, जिसे गाइकिंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो (GIIAS) भी कहा जाता है, में सिट्रोएन ने अपने कई स्पेशल इडिशन मॉडल्स पेश किए हैं। इनमें से एक eC3 रेट्रो इडिशन भी है।

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि eC3 रेट्रो इडिशन को मिंट ग्रीन पेंट स्कीम दी गई है। इसके साथ रेट्रो स्टाइल स्टील वील्स, क्रोम हब कैप्स और सफ़ेद साइडवॉल टायर्स मिलते हैं। बाहरी हिस्से में बदलाव यहीं तक सीमित हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैस्ट कलर वाले स्किड प्लेट्स, सिग्नेचर X-शेप एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स, सफ़ेद रंग की रूफ़, C-शेप टेललाइट्स और रियर वाइपर-वॉशर भी दिए गए हैं।

केबिन में नई सिट्रोएन eC3 रेट्रो इडिशन को रेट्रो लुक देने के लिए डैशबोर्ड और सीट अपहोल्स्ट्री पर ख़ास मल्टी-कलर फ़िनिश दी गई है। सीट्स पर मल्टी-कलर और ब्लैक थीम का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके अलावा डैशबोर्ड और फ़ुटवेल एरिया में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

फ़ीचर लिस्ट पहले जैसी ही है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, गियर टॉगल सेलेक्टर, दूसरी रो के लिए फ़िक्स्ड हेडरेस्ट्स और चारों पावर विंडोज़ जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

नई eC3 रेट्रो इडिशन के टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन्स की जानकारी फ़िलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि, उम्मीद है कि इसमें वही 29.2kWh बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा, जो 56bhp की पावर और 143Nm का टॉर्क जनरेट करता है। भारत में मिलने वाली eC3 एक बार फ़ुल चार्ज होने पर 320 किमी की दावा की गई रेंज देती है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता