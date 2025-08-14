CarWale
    सिट्रोएन C3X वेरीएंट्स की पूरी जानकारी; जानें कौन-से वेरीएंट में मिलता है क्या?

    Gulab Chaubey

    237 बार पढ़ा गया
    सिट्रोएन C3X वेरीएंट्स की पूरी जानकारी; जानें कौन-से वेरीएंट में मिलता है क्या?
    • चार वेरीएंट्स में है उपलब्ध
    • तीन इंजन और ढेर सारे फ़ीचर्स से है लैस

    सिट्रोएन ने अपनी नई C3 रेंज लॉन्च की है, जिसमें C3X शामिल है। यह हैचबैक लाइव, फ़ील, फ़ील (O) और शाइन के चार वेरीएंट्स में उपलब्ध है। इसमें तीन इंजन ऑप्शंस हैं, जिसमें 82hp का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (मैनुअल), 110bhp का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (मैनुअल) और 110bhp टर्बो-पेट्रोल (ऑटोमैटिक) शामिल है। चुनिंदा NA पेट्रोल वेरीएंट्स के लिए CNG किट भी मिलता है। आइए, हर वेरीएंट के फ़ीचर्स को आसान और रोचक तरीके से जानते हैं!

    Citroen C3 Front View

    लाइव वेरीएंट

    यह ऐंट्री-लेवल वेरीएंट बजट के प्रति सजग ख़रीदारों के लिए है, जो C3X की साइज़ और स्पेस चाहते हैं।

    मुख्य फ़ीचर्स

    हैलोजन हेडलैम्प्स, बॉडी-कलर्ड बम्पर, मैट ब्लैक ग्रिल

    फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री, इंटीग्रेटेड फ्रंट हेडरेस्ट्स

    मैनुअल एसी, फ्रंट पावर विंडोज़

    4-स्पीकर ऑडियो (ब्लुटूथ और यूएसबी के साथ, वायर्ड ऐप्पल कारप्ले/ऐंड्रॉयड ऑटो)

    ड्युअल एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स

    ख़ास बात: किफ़ायती क़ीमत में स्पेस और बेसिक फ़ीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन।

    Citroen C3 Dashboard

    फ़ील वेरीएंट

    यह वेरीएंट लाइव से ऊपर है और कई सुविधाजनक फ़ीचर्स जोड़ता है।

    लाइव वेरीएंट से अतिरिक्त फ़ीचर्स

    एलईडी डीआरएल्स, ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम, वील आर्च क्लैडिंग

    इलेक्ट्रिकली अडज़स्टेबल ओआरवीएम्स

    10.25-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले)

    रियर पावर विंडोज़, वन-टच ड्राइवर विंडो

    सैटिन क्रोम एसी नॉब्स और पार्किंग ब्रेक लीवर टिप

    ख़ास बात: कम्फ़र्ट और टेक्नोलॉजी का बेहतर मिश्रण।

    फ़ील (O) वेरीएंट

    यह वेरीएंट शाइन और फ़ील के बीच का ब्रिज है, जिसमें सेफ़्टी फ़ीचर्स का ख़ास ध्यान रखा गया है।

    फ़ील वेरीएंट से अतिरिक्त फ़ीचर्स

    एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और एलईडी प्रोजेक्टर फ़ॉग लैम्प्स

    अडज़स्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट्स, रियर डिफ़ॉगर और वाइपर

    इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआरवीएम (ऑटो-डिमिंग रियरव्यू मिरर)

    साइड और कर्टन एयरबैग्स, आइसोफ़िक्स माउंट्स

    रिमोट कीलेस ऐंट्री

    ख़ास बात: सेफ़्टी और प्रीमियम लुक का शानदार पैकेज।

    शाइन वेरीएंट

    यह सबसे महंगा और फ़ीचर से भरपूर वेरीएंट है, जो C3X को प्रीमियम बनाता है।

    फ़ील (O) वेरीएंट से अतिरिक्त फ़ीचर्स

    डायमंड-कट 15-इंच अलॉय वील्स

    ड्युअल-टोन रूफ़ ऑप्शन, क्रोम फ्रंट ग्रिल

    ऑटो एसी, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग वील

    पैसिव ऐंट्री और पुश-बटन स्टार्ट (टर्बो एटी में)

    डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर

    सराउंड व्यू कैमरा (ऑप्शनल), ईएसपी, हिल-होल्ड, टीपीएमएस (केवल टर्बो में)

    वायरलेस चार्जर

    ख़ास बात: लग्ज़री, सेफ़्टी और टेक्नोलॉजी का फुल पैकेज।

    Citroen C3 Right Side View

    क्यों है यह ख़ास?

    सिट्रोएन C3X अपनी वेरीएंट रेंज के साथ बजट-फ्रेंडली लाइव से लेकर प्रीमियम शाइन तक हर तरह के ख़रीदारों को लुभाती है। यह मारुति ब्रेज़ा, टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू जैसे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देती है। अगर आप स्टाइल, स्पेस और मॉडर्न फ़ीचर्स वाली हैचबैक चाहते हैं, तो C3X आपके लिए शानदार ऑप्शन है।

    सिट्रोएन C3 इमेज
    सिट्रोएन C3
    Rs. 5.25 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    सिट्रोएन C3 गैलरी

    • images
    • videos
    सिट्रोएन C3 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.24 लाख
    BangaloreRs. 6.48 लाख
    DelhiRs. 5.90 लाख
    PuneRs. 6.24 लाख
    HyderabadRs. 6.38 लाख
    AhmedabadRs. 5.98 लाख
    ChennaiRs. 6.35 लाख
    KolkataRs. 6.20 लाख
    ChandigarhRs. 6.06 लाख

