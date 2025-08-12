CarWale
    AD

    सिट्रोएन ने C3X को 7.91 लाख रुपए में किया लॉन्च

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    406 बार पढ़ा गया
    सिट्रोएन ने C3X को 7.91 लाख रुपए में किया लॉन्च

    सिट्रोएन इंडिया ने अपनी पॉपुलर C3 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इस बार कंपनी ने न सिर्फ़ डिज़ाइन और फ़ीचर्स अपग्रेड किए हैं, बल्कि क़ीमत भी ऐसी रखी है कि यह अपने सेग्मेंट की सबसे किफ़ायती कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई है, जोकि 5.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरु होती है। हालांकि, इसके इस नए वेरीएंट का नाम C3 X है, जिसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 7.91 लाख रुपए है।

    क्या है नया?

    Tail Light/Tail Lamp

    नई C3X में अब 15 नए और प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं, जिनमें प्रॉक्सी-सेन्स पेप्स (पैसिव ऐंट्री & पुश स्टार्ट), स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज़ कंट्रोल, हालो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, फुल एलईडी हेडलैम्प्स सेटअप और प्रोजेक्टर फ़ॉग लैम्प्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम (वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्राइड ऑटो सपोर्ट) शामिल हैं।

    स्पेस और कम्फ़र्ट

    Dashboard

    अंदर से, कार मेट्रोपॉलिटन लेदरट फ़िनिश और बेहतरीन केबिन स्पेस के साथ आती है। इसमें 1,378mm रियर शोल्डर रूम, थिएटर-स्टाइल सीटिंग और 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कंपनी का दावा है कि इसका ‘फ्लाइंग कार्पेट’ सस्पेंशन भारतीय सड़कों पर बेहतरीन राइड क्वालिटी देगा।

    सेफ़्टी पैक

    Dashboard

    सुरक्षा के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, ईएसपी, एबीएस+ईबीडी, हिल-होल्ड असिस्ट, आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट माउंट, टीपीएमएस और परिमीट्रिक अलार्म जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं।

    इंजन और गियरबॉक्स

    नई C3X में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। दोनों इंजन्स मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे।

    कलर ऑप्शन और डिलिवरी

    यह कार 5 मोनोटोन और 2 ड्युअल-टोन कलर ऑप्शंस में आएगी, जिनमें पोलर वाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पेरला नेरा ब्लैक और गार्नेट रेड शामिल हैं। हालांकि, इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलिवरी सितंबर 2025 के पहले हफ़्ते से शुरू होगी।

    वेरीएंट अनुसार क़ीमत

    वेरीएंट

    क़ीमत (एक्स-शोरूम)

    C3 X शाइन टर्बो एटी

    9.9 लाख रुपए

    C3 X शाइन टर्बो

    9.11 लाख रुपए

    C3 X शाइन एनए ड्युअल टोन

    8.06 लाख रुपए

    C3 X शाइन एनए

    7.91 लाख रुपए

    C3 फ़ील एनए O

    7.27 लाख रुपए

    C3 फ़ील एनए

    6.23 लाख रुपए

    C3 लाइव एनए

    5.25 लाख रुपए

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    बड़ी ख़बर! रेनो काईगर फ़ेसलिफ़्ट 24 अगस्त को होगी लॉन्च
     अगला 
    महिंद्रा विज़न T का नया टीज़र जारी; 15 अगस्त को उठेगा पर्दा!

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    सिट्रोएन C3 गैलरी

    • images
    • videos
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    youtube-icon
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    70574 बार देखा गया
    429 लाइक्स
    Citroen C3 Turbo | Strong Engine, Good Brakes but... | Driver's Cars S3, EP2
    youtube-icon
    Citroen C3 Turbo | Strong Engine, Good Brakes but... | Driver's Cars S3, EP2
    CarWale टीम द्वारा15 Jan 2025
    133779 बार देखा गया
    656 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • हैचबैकs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति स्विफ़्ट
    Rs. 6.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी बलेनो
    मारुति बलेनो
    Rs. 6.74 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा अल्ट्रोज़
    टाटा अल्ट्रोज़
    Rs. 6.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा टियागो
    टाटा टियागो
    Rs. 5.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    Rs. 5.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी वैगन आर
    मारुति वैगन आर
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा ग्लैंजा
    टोयोटा ग्लैंजा
    Rs. 6.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ऑल्टो k10
    मारुति ऑल्टो k10
    Rs. 4.23 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हैचबैक कार्स देखें
    मर्सिडीज़ बेंज़ AMG CLE
    मर्सिडीज़ बेंज़ AMG CLE
    Rs. 1.35 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    12th अगस
    वॉल्वो xc60
    वॉल्वो xc60
    Rs. 71.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी साइबरस्टर
    एमजी साइबरस्टर
    Rs. 75.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 6.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी M9 ईवी
    एमजी M9 ईवी
    Rs. 69.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे
    बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे
    Rs. 46.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टेस्ला मॉडल Y
    टेस्ला मॉडल Y
    Rs. 59.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी
    Rs. 17.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    रेनो काईगर फ़ेसलिफ़्ट
    Launching Soon
    अगस 2025
    रेनो काईगर फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 6.20 - 11.50 लाखअनुमानित प्राइस

    24th अगस्त 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XEV 7e
    महिंद्रा XEV 7e

    Rs. 21.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अगस्त 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी

    Rs. 15.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अगस्त 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    Launching Soon
    सित 2025
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    3rd सितम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6

    Rs. 18.00 - 24.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मजेस्टर
    एमजी मजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    विनफ़ास्ट VF 7
    विनफ़ास्ट VF 7

    Rs. 35.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • सिट्रोएन-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    सिट्रोएन C3
    सिट्रोएन C3
    Rs. 5.25 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सिट्रोएन एयरक्रॉस
    सिट्रोएन एयरक्रॉस
    Rs. 8.62 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सिट्रोएन बसॉल्ट
    सिट्रोएन बसॉल्ट
    Rs. 8.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी सिट्रोएन-कार्स

    सिट्रोएन C3 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.24 लाख
    BangaloreRs. 6.48 लाख
    DelhiRs. 5.90 लाख
    PuneRs. 6.24 लाख
    HyderabadRs. 6.38 लाख
    AhmedabadRs. 5.98 लाख
    ChennaiRs. 6.35 लाख
    KolkataRs. 6.20 लाख
    ChandigarhRs. 6.06 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    youtube-icon
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    70574 बार देखा गया
    429 लाइक्स
    Citroen C3 Turbo | Strong Engine, Good Brakes but... | Driver's Cars S3, EP2
    youtube-icon
    Citroen C3 Turbo | Strong Engine, Good Brakes but... | Driver's Cars S3, EP2
    CarWale टीम द्वारा15 Jan 2025
    133779 बार देखा गया
    656 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • सिट्रोएन ने C3X को 7.91 लाख रुपए में किया लॉन्च