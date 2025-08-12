सिट्रोएन ने C3X को 7.91 लाख रुपए में किया लॉन्च

सिट्रोएन इंडिया ने अपनी पॉपुलर C3 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इस बार कंपनी ने न सिर्फ़ डिज़ाइन और फ़ीचर्स अपग्रेड किए हैं, बल्कि क़ीमत भी ऐसी रखी है कि यह अपने सेग्मेंट की सबसे किफ़ायती कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई है, जोकि 5.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरु होती है। हालांकि, इसके इस नए वेरीएंट का नाम C3 X है, जिसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 7.91 लाख रुपए है।

क्या है नया?

नई C3X में अब 15 नए और प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं, जिनमें प्रॉक्सी-सेन्स पेप्स (पैसिव ऐंट्री & पुश स्टार्ट), स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज़ कंट्रोल, हालो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, फुल एलईडी हेडलैम्प्स सेटअप और प्रोजेक्टर फ़ॉग लैम्प्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम (वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्राइड ऑटो सपोर्ट) शामिल हैं।

स्पेस और कम्फ़र्ट

अंदर से, कार मेट्रोपॉलिटन लेदरट फ़िनिश और बेहतरीन केबिन स्पेस के साथ आती है। इसमें 1,378mm रियर शोल्डर रूम, थिएटर-स्टाइल सीटिंग और 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कंपनी का दावा है कि इसका ‘फ्लाइंग कार्पेट’ सस्पेंशन भारतीय सड़कों पर बेहतरीन राइड क्वालिटी देगा।

सेफ़्टी पैक

सुरक्षा के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, ईएसपी, एबीएस+ईबीडी, हिल-होल्ड असिस्ट, आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट माउंट, टीपीएमएस और परिमीट्रिक अलार्म जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

नई C3X में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। दोनों इंजन्स मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे।

कलर ऑप्शन और डिलिवरी

यह कार 5 मोनोटोन और 2 ड्युअल-टोन कलर ऑप्शंस में आएगी, जिनमें पोलर वाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पेरला नेरा ब्लैक और गार्नेट रेड शामिल हैं। हालांकि, इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलिवरी सितंबर 2025 के पहले हफ़्ते से शुरू होगी।

वेरीएंट अनुसार क़ीमत

वेरीएंट क़ीमत (एक्स-शोरूम)