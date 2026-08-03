सिट्रोएन बसॉल्ट X टर्बो वेरीएंट्स की क़ीमतों में आया 15,000 रुपए का उछाल!

बसॉल्ट X में टर्बो और नैचुरल एस्पिरेटेड इंजन विकल्प मिलते हैं

नैचुरली एस्पिरेटेड वेरीएंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है

सिट्रोएन इंडिया ने बसॉल्ट X के कुछ वेरीएंट्स की क़ीमतोंं में बदलाव किया है। बता दें कि, क़ीमतों में होने वाला यह उछाल सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल वेरीएंट्स पर लागू होता है। इसके लिए अब पहले से 15,000 रुपए ज़्यादा देना होगा।

यह बदलाव प्लस टर्बो छह-स्पीड मैनुअल, मैक्स टर्बो छह-स्पीड मैनुअल, प्लस टर्बो ऑटोमैटिक, मैक्स टर्बो छह-स्पीड मैनुअल ड्युअल टोन, मैक्स टर्बो ऑटोमैटिक व मैक्स टर्बो ऑटोमैटिक ड्युअल टोन वेरीएंट्स के लिए है। वहीं, ऐंट्री-लेवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरीएंट्स, पेट्रोल पांच-स्पीड मैनुअल और प्लस पेट्रोल पांच-स्पीड मैनुअल की क़ीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क़ीमत में बढ़ोतरी के बाद प्लस टर्बो छह-स्पीड मैनुअल की क़ीमत 11.57 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) हो गई है, जबकि मैक्स टर्बो छह-स्पीड मैनुअल अब 12.62 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) में मिलेगा। प्लस टर्बो ऑटोमैटिक की क़ीमत 12.82 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, और मैक्स टर्बो ऑटोमैटिक व मैक्स टर्बो ऑटोमैटिक ड्युअल-टोन की क़ीमतें क्रमशः 13.89 लाख रुपए व 14.10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) हो गई हैं।

ख़ास बात यह है कि, सिट्रोएन ने इस हाइक के बावज़ूद अपनी कार को अफ़ोर्डेबल रखने के लिए नैचुरली एस्पिरेटेड वेरीएंट्स की क़ीमत में बदलाव नहीं किया है। जबकि टर्बो-पेट्रोल वेरीएंट्स की क़ीमत ही बढ़ाई गई है। बसॉल्ट X की रेंज़ अब 8.55 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

अनुवाद - शोभित शुक्ला