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    सिट्रोएन बसॉल्ट X हुई महंगी! अब हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से मुक़ाबला हुआ और कड़ा

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    Aditya Nadkarni

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    सिट्रोएन बसॉल्ट X हुई महंगी! अब हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से मुक़ाबला हुआ और कड़ा
    • क़ीमतों में 40,000 रुपए तक का हुआ इज़ाफ़ा
    • तीन वेरीएंट्स में है उपलब्ध

    कंपनीज़ द्वारा क़ीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है और अब सिट्रोएन ने भी अपने मॉडल्स की क़ीमतें बढ़ा दी हैं। इस अपडेट के तहत सिट्रोएन बसॉल्ट X, सिट्रोएन C3 और सिट्रोएन एयरक्रॉस की क़ीमतों में इज़ाफ़ा किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

    सबसे ज़्यादा असर सिट्रोएन बसॉल्ट X पर पड़ा है, जो अब 40,000 रुपए तक महंगी हो गई है। यह एक कूपे-स्टाइल कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और टाटा कर्व जैसी कार्स को टक्कर देती है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    कितनी बढ़ी क़ीमत?

    सिट्रोएन बसॉल्ट X के अलग-अलग वेरीएंट्स की क़ीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है। इसका प्लस 1.2 एनए पेट्रोल मैनुअल वेरीएंट अब 37,000 रुपए महंगा हो गया है, जबकि मैक्स टर्बो-पेट्रोल मैनुअल डार्क इडिशन की क़ीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, बाकी सभी वेरीएंट्स की क़ीमतों में 40,000 रुपए तक का इज़ाफ़ा हुआ है।

    अब इस एसयूवी की क़ीमत 8.55 लाख रुपए से शुरू होकर 13.95 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

    इंजन और वेरीएंट्स डिटेल

    सिट्रोएन बसॉल्ट X को यू, प्लस और मैक्स के तीन वेरीएंट्स में पेश किया जाता है। इसमें 1.2-लीटर एनए पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। ट्रैंस्मिशन की बात करें तो, इसमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं।

    Exterior Right Front Three Quarter

    क्या है असर?

    क़ीमत बढ़ने के बाद सिट्रोएन बसॉल्ट X का मुक़ाबला अब और कड़ा हो गया है, क्योंकि इस सेग्मेंट में पहले से ही कई पॉप्युलर ऑप्शन मौजूद हैं।

    ऐसे में देखने वाली बात होगी कि, बढ़ी हुई क़ीमतों के बावजूद यह एसयूवी ख़रीदारों को कितना आकर्षित कर पाती है।

    सिट्रोएन बसॉल्ट X इमेज
    सिट्रोएन बसॉल्ट X
    Rs. 8.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    सिट्रोएन बसॉल्ट X की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 10.05 लाख
    BangaloreRs. 10.44 लाख
    DelhiRs. 9.73 लाख
    PuneRs. 10.05 लाख
    HyderabadRs. 10.29 लाख
    AhmedabadRs. 9.44 लाख
    ChennaiRs. 10.22 लाख
    KolkataRs. 9.95 लाख
    ChandigarhRs. 9.68 लाख

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