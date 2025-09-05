CarWale
    सिट्रोएन बसॉल्ट X भारत में हुई लॉन्च; क़ीमत 9.42 लाख रुपए से शुरू

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    3,459 बार पढ़ा गया
    सिट्रोएन बसॉल्ट X भारत में हुई लॉन्च; क़ीमत 9.42 लाख रुपए से शुरू
    • तीन वेरीएंट्स में की गई है पेश
    • भारत एनकैप में मिल चुका है 4-स्टार रेटिंग

    सिट्रोएन ने भारत में अपनी नई बसॉल्ट X एसयूवी लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती क़ीमत 9.42 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी ने इसके वेरीएंट्स को भी नया नाम दिया है और अब हर वेरीएंट के नाम में ‘X’ जोड़ा गया है। हालांकि, बुकिंग्स 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट पर पहले से ही खुली हैं।

    क्या बदला है बाहर और अंदर?

    बाहर से एसयूवी लगभग वैसी ही दिखती है, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि, अब इसमें मैट ब्लैक पेंट स्कीम और ‘बसॉल्ट X’ बैजिंग दी गई है।

    अंदर की बात करें तो, केबिन पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। इसमें नया डैशबोर्ड पैटर्न, इंटीरियर में ड्युअल-टोन ब्लैक और ब्राउन थीम दी दी गई है। डैशबोर्ड को अब लेदरेट फ़िनिश भी मिला है, जिससे लुक और फ़ील बेहतर हो गया है।

    फ़ीचर्स

    बसॉल्ट X अब कई ज़रूरी और मॉडर्न फ़ीचर्स के साथ आती है। इनमें शामिल हैं:

    • कारा डिजिटल असिस्टेंट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरीएंट्स में)
    • वेंटिलेटेड सीट्स
    • क्रूज़ कंट्रोल
    • कीलेस ऐंट्री और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
    • एम्बिएंट लाइटिंग
    • एलईडी फ़ॉग लैम्प्स और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
    • ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा

    सेफ़्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) दिया गया है। ख़ास बात यह है कि, बसॉल्ट ने 2024 में भारत एनकैप नें 4-स्टार रेटिंग हासिल की थी।

    इंजन

    एसयूवी में पहले जैसा ही इंजन मिलता है। यानी 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 108hp पावर देता है। इसके साथ आपको 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

    निष्कर्ष

    नई सिट्रोएन बसॉल्ट X अब ज़्यादा स्टाइलिश, फ़ीचर-पैक्ड और किफ़ायती है। 9.42 लाख रुपए से शुरू होने वाली क़ीमत के साथ यह एसयूवी अब सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस को चुनौती देगी।

    सिट्रोएन बसॉल्ट इमेज
    सिट्रोएन बसॉल्ट
     पहले का 
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस डीलरशिप पर पहुंची; लॉन्च से पहले शुरू हुई हलचल
     अगला 
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस LXi वेरीएंट; जानें इस बेस मॉडल में क्या-क्या मिलता है?

    सिट्रोएन बसॉल्ट X बिना कवर के आई नज़र

    सिट्रोएन बसॉल्ट X बिना कवर के आई नज़र

    हाजी चकरालवाले द्वारा

    03 Sep 2025

    सिट्रोएन बसॉल्ट गैलरी

    • images
    • videos
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    youtube-icon
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    85694 बार देखा गया
    493 लाइक्स
    Citroen C3 Turbo | Strong Engine, Good Brakes but... | Driver's Cars S3, EP2
    youtube-icon
    Citroen C3 Turbo | Strong Engine, Good Brakes but... | Driver's Cars S3, EP2
    CarWale टीम द्वारा15 Jan 2025
    138434 बार देखा गया
    676 लाइक्स

    • सिट्रोएन-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    सिट्रोएन C3
    सिट्रोएन C3
    Rs. 4.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सिट्रोएन बसॉल्ट X
    सिट्रोएन बसॉल्ट X
    Rs. 7.68 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सिट्रोएन एयरक्रॉस
    सिट्रोएन एयरक्रॉस
    Rs. 8.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी सिट्रोएन-कार्स

    सिट्रोएन बसॉल्ट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 11.67 लाख
    BangaloreRs. 12.13 लाख
    DelhiRs. 11.33 लाख
    PuneRs. 11.82 लाख
    HyderabadRs. 12.06 लाख
    AhmedabadRs. 10.92 लाख
    ChennaiRs. 12.04 लाख
    KolkataRs. 11.50 लाख
    ChandigarhRs. 11.19 लाख

