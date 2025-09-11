सिट्रोएन की गाड़ियां हुईं सस्ती; 2.7 लाख रुपए तक घटी क़ीमत

नई GST दरें 22 सितंबर से लागू

अब बसॉल्ट की क़ीमत 7.95 लाख रुपए से शुरू

सिट्रोएन इंडिया ने अपनी पूरी कार रेंज पर GST में हुई कटौती का फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। नई क़ीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। कंपनी की ऐंट्री-लेवल C3 से लेकर फ़्लैगशिप C5 एयरक्रॉस तक सभी गाड़ियां अब पहले से सस्ती हो गई हैं।

सिट्रोएन गाड़ियों की नई क़ीमतें और बचत

सिट्रोएन C3 और C3X – अब 84,000 रुपए तक सस्ती

C3 एयरक्रॉस एसयूवी – 50,000 रुपए तक की बचत

बसॉल्ट और बसॉल्ट X – नई क़ीमतें अब 7.95 लाख रुपए से शुरू (एक्स-शोरूम)

C5 एयरक्रॉस एसयूवी – 2.7 लाख रुपए तक सस्ती, शाइन वेरीएंट अब 37.32 लाख रुपए (एक्स-शोरूम)

कंपनी का बयान

स्टेलान्टिस इंडिया के डायरेक्टर कुमार प्रियेश ने कहा कि, “पैसेंजर वाहनों पर GST कम होना ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। हम इसका पूरा फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सिट्रोएन की गाड़ियां और भी ज़्यादा किफ़ायती और आकर्षक बनें। त्योहारी सीज़न में यह कदम बाज़ार में नई जान डालेगा।”

क्यों है यह आपके लिए फ़ायदेमंद?

नई GST दरें ओनम, नवरात्रि, ईद और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले लागू हो रही हैं। ऐसे में सिट्रोएन C3, C3X, एयरक्रॉस और बसॉल्ट जैसी गाड़ियां अब कम दाम में मिलेंगी। वहीं फ़्लैगशिप C5 एयरक्रॉस पर 2.7 लाख रुपए तक की बचत मिलना ग्राहकों के लिए बड़ा फ़ायदा साबित होगा।

