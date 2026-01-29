सिट्रोएन एयरक्रॉस X की क़ीमतों में हुआ बड़ा फ़ेरबदल

45,000 रुपए तक की हुई बढ़ोतरी

अब इसकी क़ीमत 8.49 लाख रुपए से शुरू

सिट्रोएन इंडिया ने नए साल की शुरुआत के साथ अपनी गाड़ियों की क़ीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। फ़िलहाल कंपनी के भारतीय पोर्टफ़ोलियो में एयरक्रॉस X, बसॉल्ट X, C3, eC3 और C5 एयरक्रॉस शामिल हैं।

अगर ख़ास तौर पर सिट्रोएन एयरक्रॉस X की बात करें, तो इसके कुछ वेरीएंट्स की क़ीमतों में 45,000 रुपए तक का इज़ाफ़ा किया गया है। इसमें 1.2-लीटर टर्बो एमटी मैक्स 7-सीटर, 1.2-लीटर टर्बो एमटी मैक्स 7-सीटर ड्युअल-टोन, 1.2-लीटर टर्बो एटी मैक्स 7-सीटर और 1.2-लीटर टर्बो एटी मैक्स 7-सीटर ड्युअल-टोन वेरीएंट शामिल हैं।

वहीं, 1.2-लीटर एमटी यू 5-सीटर, 1.2-लीटर एमटी प्लस 5-सीटर और 1.2-लीटर टर्बो एमटी प्लस 7-सीटर वेरीएंट्स की क़ीमतों में 20,000 रुपए की समान बढ़ोतरी की गई है।

क़ीमतों में हुए इस बदलाव के बाद, सिट्रोएन एयरक्रॉस X की एक्स-शोरूम क़ीमत अब 8.49 लाख रुपए से शुरू होकर 14.14 लाख रुपए तक जाती है। सिट्रोएन के अलावा, हुंडई, टोयोटा, महिंद्रा और स्कोडा जैसी अन्य कंपनीज़ ने भी नए कैलेंडर ईयर के साथ अपनी गाड़ियों की क़ीमतें बढ़ाई हैं।

अनुवाद: गुलाब चौबे