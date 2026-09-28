चेरी एक्सीड EX6/ओमोड़ा 9 फेसलिफ्ट का भारत में पेटेंट हुआ

एक्सीड का दूसरा PHEV पेटेंट

0-100kmph सिर्फ 5 सेकंड से कम में

हम इससे पहले दो सॉलिड-स्टेट मॉडल – लीफेंग शूटिंग ब्रेक और ET9 – के बारे में बता चुके हैं, जिनके पेटेंट भारत में हुए हैं। इसमें एक्सीड ET8 जैसा प्लग-इन हाइब्रिड भी शामिल था। पिछले कुछ हफ्तों में, चेरी की सब्सिडियरी एक्सीड न्यू एनर्जी व्हीकल्स (NEVs) के लिए एक पावरफुल ब्रांड बनकर उभरी है। इसी कड़ी में, एक्सीड EX6 का पेटेंट भी जुड़ गया है, और परोक्ष रूप से ये ओमोड़ा का भारत में पहला क्रॉसओवर भी हो सकता है।

Image: Car News China

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सीड EX6 कोई नया मॉडल नहीं है, बल्कि चीन-स्पेक याओगुआंग क्रॉसओवर का फेसलिफ्ट वर्जन है। ये ग्लोबल मार्केट में ओमोड़ा 9 या एक्सीड RX के नाम से आएगा। मौजूदा ओमोड़ा 9 के साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं हैं, लेकिन EX6 का फ्रंट पूरी तरह नया है। इसमें नई लाइट माड्यूल्स की हाउसिंग, अब फ्रेमलेस ग्रिल और पेटेंट में दिखाए गए एयरो अलॉय व्हील्स हैं। ग्लोबल-स्पेक मॉडल्स में शायद यही अलॉय डिजाइन ना मिले। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट सेटअप है, जो ओमोड़ा वर्जन जैसा ही है।

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मेकैनिकली, EX6 एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) है। मौजूदा ओमोड़ा 9 SHS-P (SHS-P एक्सीड की भाषा में प्लग-इन हाइब्रिड के लिए है) की बात करें, तो इसका PHEV पावरट्रेन 443bhp/756Nm तक की पावर जेनरेट करता है। 0-100kmph की स्पीड ये 4.9 सेकंड में पकड़ लेता है। PHEV में सिर्फ EV मोड में 145km की क्लेम्ड रेंज है। सेफ्टी के लिए इसमें ADAS मॉड्यूल और LiDAR अर्रे जैसे फीचर्स मिलेंगे।

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