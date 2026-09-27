चेरी एक्ससीड ET8 REEV का इंडिया में पेटेंट

200km सिर्फ EV रेंज

बॉक्सी 6-सीटर PHEV

हमने गिनती ही खो दी है कि चेरी ने भारत में कितनी गाड़ियाँ पेटेंट करवाई हैं, और इनमें से कई इसके अलग-अलग सब-ब्रांड्स से हैं। मौजूदा पेटेंट्स के अलावा, चीनी कार निर्माता, जो JSW मोटर्स के साथ भारत में एंट्री करेगी, ने अपनी दूसरी रेंज एक्सटेंडर EV (REEV), Exeed ET8 को भी भारत में पेटेंट कराया है। पहली REEV है Exeed EX7।

Exeed ET REEV को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव मॉडल का कोई पेटेंट सामने नहीं आया है। बिल्कुल ऑल-इलेक्ट्रिक Exeed ET9 की तरह, ET8 का डिज़ाइन भी बॉक्सी है। ये SUV और पहले वाला मॉडल, दोनों को एक्सीड ब्रांड डे पर पेश किया गया था, जो 22 दिसंबर, 2025 को चीन में हुआ था। इन चार मॉडल्स में से दो SUV हैं (दोनों का भारत में पेटेंट हो चुका है) और बाकी दो में एक शूटिंग ब्रेक (खेलदार स्टेशन वेगन) और एक एस्टेट (सेडान) बॉडी स्टाइल है। ET8 में रियर डोर्स के लिए रियर हिंज (पीछे की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा) दिया गया है।

मेकैनिकली, अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पता चला है कि Exeed ET8 REEV में इलेक्ट्रिक मोटर और 40kWh LFP बैटरी होगी, जिसे 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और जनरेटर मोटर के साथ जोड़ा गया है। इसकी ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज 200km तक बताई गई है और सिंगल टैंक और चार्ज में कुल रेंज 1,300km से ज्यादा हो सकती है। इंडिया में REEV की एंट्री 2026 में कम संभावित है, लेकिन ये मॉडल्स आगे चलकर लॉन्च हो सकते हैं।