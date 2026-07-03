केंद्र सरकार ने शुरू कराई E25 का पायलट टेस्टिंग! 2027 के आख़िर में लग सकती है मुहर!

E10 व E20 वीइकल में किया जाएगा E25 का टेस्ट

1 लाख किमी से ज़्यादा के लिए होगी टेस्टिंग

देश में फ़्यूल का आयात कम करने और बढ़ते प्रदूषण में काबू पाने के लिए भारत सरकार की ओर से नया क़दम उठाया जा रहा है। ग़ौरतलब है कि,ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एआरएआई) को अब ज़्यादा ईथेनॉल ब्लेडिंग यानी E10 और E20 के बाद E25 पर रिसर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित एंज़ेसी की ओर से E25 फ़्यूल की पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, E25 फ़्यूल को मौजूदा समय में E10 और E20 सपोर्ट करने वाले वीइकल्स के साथ टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में इथेनॉल की प्रतिशत्ता बढ़ने के बावज़ूद कार ओनर्स को फ़्यूल-इफ़िशंसी की कमी महसूस हो रही है। हालांकि, सरकार ने इन दावों को ख़ारिज़ किया है और इथेनॉल ब्लेंडिंग को सांइटेफ़िक प्रक्रिया बताया है।

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक़, एआरएआई, E25 के प्रभाव को 1,50,000किमी तक टेस्ट करेगा। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आइसीएटी) को भेजी जाएगी, जहां इसे प्रमाणित किया जाएगा। टेस्ट पूरी तरह सफल रहने पर यह इसे अंतिम रूम से मान्यता दे दी जाएगी।

कुछ कार एक्सपर्ट का कहना है कि, इथेनॉल ब्लेंडिंग कागज़ पर सही लग सकती है, क्योंकि इससे कच्चे तेल की निर्भरता तो कम हो सकती है, लेकिन ग्राहकों को सीधा लाभ महसूस नहीं होता है।

अनुवाद - शोभित शुक्ला

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