CarWale
    AD

    केंद्र सरकार ने शुरू कराई E25 का पायलट टेस्टिंग! 2027 के आख़िर में लग सकती है मुहर!

    Read inEnglish
    Authors Image
    Dwij Bhandut
    228 बार पढ़ा गया
    केंद्र सरकार ने शुरू कराई E25 का पायलट टेस्टिंग! 2027 के आख़िर में लग सकती है मुहर!
    • E10 व E20 वीइकल में किया जाएगा E25 का टेस्ट
    • 1 लाख किमी से ज़्यादा के लिए होगी टेस्टिंग

    देश में फ़्यूल का आयात कम करने और बढ़ते प्रदूषण में काबू पाने के लिए भारत सरकार की ओर से नया क़दम उठाया जा रहा है। ग़ौरतलब है कि,ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एआरएआई) को अब ज़्यादा ईथेनॉल ब्लेडिंग यानी E10 और E20 के बाद E25 पर रिसर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित एंज़ेसी की ओर से E25 फ़्यूल की पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी है।

    द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, E25 फ़्यूल को मौजूदा समय में E10 और E20 सपोर्ट करने वाले वीइकल्स के साथ टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में इथेनॉल की प्रतिशत्ता बढ़ने के बावज़ूद कार ओनर्स को फ़्यूल-इफ़िशंसी की कमी महसूस हो रही है। हालांकि, सरकार ने इन दावों को ख़ारिज़ किया है और इथेनॉल ब्लेंडिंग को सांइटेफ़िक प्रक्रिया बताया है।

    अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक़, एआरएआई, E25 के प्रभाव को 1,50,000किमी तक टेस्ट करेगा। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आइसीएटी) को भेजी जाएगी, जहां इसे प्रमाणित किया जाएगा। टेस्ट पूरी तरह सफल रहने पर यह इसे अंतिम रूम से मान्यता दे दी जाएगी।

    कुछ कार एक्सपर्ट का कहना है कि, इथेनॉल ब्लेंडिंग कागज़ पर सही लग सकती है, क्योंकि इससे कच्चे तेल की निर्भरता तो कम हो सकती है, लेकिन ग्राहकों को सीधा लाभ महसूस नहीं होता है।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    स्त्रोत

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    नई सुज़ुकी XL7 भारत में मारुति XL6 फ़ेसलिफ़्ट के रूप में आएगी; 29 जुलाई को होगी पेश

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    गैलरी

    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    youtube-icon
    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    CarWale टीम द्वारा26 Nov 2025
    89208 बार देखा गया
    585 लाइक्स
    Maruti Dzire vs Honda Amaze: Who Wins in Mileage, Space, Features & Performance?
    youtube-icon
    Maruti Dzire vs Honda Amaze: Who Wins in Mileage, Space, Features & Performance?
    CarWale टीम द्वारा25 Apr 2025
    143942 बार देखा गया
    1736 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • लोकप्रिय
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    9th जुल
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी
    Rs. 18.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th जून
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.40 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा टियागो
    टाटा टियागो
    Rs. 4.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लोकप्रिय कार्स देखें
    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    9th जुल
    रेनो क्विड
    रेनो क्विड
    Rs. 4.53 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd जुल
    स्कोडा Kodiaq RS
    स्कोडा Kodiaq RS
    Rs. 66.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    2nd जुल
    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी
    Rs. 18.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th जून
    बीएमडब्ल्यू x6
    बीएमडब्ल्यू x6
    Rs. 1.78 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    26th जून
    मिनी Countryman C
    मिनी Countryman C
    Rs. 47.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सिट्रोएन eC3 X
    सिट्रोएन eC3 X
    Rs. 9.45 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मर्सिडीज़ बेंज़ एस-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ एस-क्लास
    Rs. 2.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मारुति सुज़ुकी 2026 ब्रेज़ा
    मारुति 2026 ब्रेज़ा

    Rs. 8.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    23rd जुलाई 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा New Hilux
    टोयोटा New Hilux

    Rs. 30.00 - 38.00 लाखअनुमानित प्राइस

    28th जुलाई 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी Starlight 560
    एमजी Starlight 560

    Rs. 20.00 - 27.00 लाखअनुमानित प्राइस

    16th जुलाई 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ Sorento Hybrid
    किआ Sorento Hybrid

    Rs. 28.00 - 35.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जुलाई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ सीरॉस ईवी
    किआ सीरॉस ईवी

    Rs. 14.00 - 20.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जुलाई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी XL6 Facelift
    मारुति XL6 Facelift

    Rs. 11.52 - 14.47 लाखअनुमानित प्राइस

    29th जुलाई 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा ZR-V
    होंडा ZR-V

    Rs. 40.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जुलाई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट
    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट

    Rs. 9.50 - 17.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अगस्त 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें

    लोकप्रिय वीडियोज़

    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    youtube-icon
    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    CarWale टीम द्वारा26 Nov 2025
    89208 बार देखा गया
    585 लाइक्स
    Maruti Dzire vs Honda Amaze: Who Wins in Mileage, Space, Features & Performance?
    youtube-icon
    Maruti Dzire vs Honda Amaze: Who Wins in Mileage, Space, Features & Performance?
    CarWale टीम द्वारा25 Apr 2025
    143942 बार देखा गया
    1736 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • केंद्र सरकार ने शुरू कराई E25 का पायलट टेस्टिंग! 2027 के आख़िर में लग सकती है मुहर!