फ्लेक्स-फ्यूल वीइकल्स में E100 के इस्तेमाल को सरकार ने दी मंज़ूरी

E85 लिमिट अब बढ़ाकर E100 कर दी गई है

E20 व्हीकल रोडमैप पर कोई बयान नहीं

सीएमवीआर (Central Motor Vehicle Rules) 1989 में संशोधन करके, सरकार ने अब ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स (FFVs) के लिए E100 तक के एथेनॉल कंसंट्रेशन को मंज़ूरी दे दी है। यह अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने जारी की है। E85 के साथ-साथ अब E100 को भी एमिशन और इंपोर्ट्स कंट्रोल के मकसद से शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से OEM कंपनियाँ FFVs बनाने के लिए और प्रोत्साहित होंगी।

क्योंकि E20 से ऊपर के एथेनॉल ब्लेंड्स के लिए विशेष फ्यूल सिस्टम चाहिए, इसलिए E20 कंपैटिबल व्हीकल्स में E85 फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिलहाल, सरकार ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि मौजूदा E20-कंपैटिबल गाड़ियों का क्या होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने भी कहा कि इससे किसानों को भी फायदा मिलेगा।

एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी चिंताएँ

सरकार ने अभी तक मौजूदा गाड़ियों, खासकर E20 या उससे कम कम्पैटिबल वीइकल्स के लिए रोडमैप जारी नहीं किया है। फिलहाल E30 तक के एथेनॉल ब्लेंड्स की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन ताज़ा बदलाव के बावजूद रोडमैप साफ नहीं है। यहां तक कि स्क्रैपेज इंसेंटिव्स, फ्लेक्स-फ्यूल किट या E20 की बिक्री जारी रहेगी या नहीं—इस तरह के पॉइंट्स स्पष्ट नहीं हैं जिन्हें आम लोगों के लिए क्लियर किया जाना चाहिए।

क्या भारत ब्राज़ील मॉडल की तरफ बढ़ रहा है?

ब्राज़ील पहला देश था जिसने बड़े पैमाने पर फ्लेक्स फ्यूल अपनाया। वहाँ बेसलाइन फ्यूल E30 है और E100 भी साथ में बिकता है। ICE गाड़ियाँ E100 के लिए भी कम्पैटिबल हैं और ग्राहक अपनी जेब के हिसाब से फ्यूल चुन सकते हैं। भारत भी उसी दिशा में जा रहा है, लेकिन फिलहाल देश में ऐसे फ्यूल स्टेशन बनना स्वागत योग्य शुरुआत है, पर अभी अधूरी है। अगर E20 की बिक्री फ्लेक्स फ्यूल्स के साथ जारी रहती है तो कम से कम E20 गाड़ियों के मालिकों को कुछ समय तक चिंता नहीं होगी, मगर सस्ते फ्यूल का विकल्प उन्हें नहीं मिलेगा।