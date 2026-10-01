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    CAFE III नॉर्म्स जारी: वैकल्पिक फ्यूल्स पर ज़ोर

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    Dwij Bhandut
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    CAFE III नॉर्म्स जारी: वैकल्पिक फ्यूल्स पर ज़ोर
    • इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर
    • अब WLTP साइकिल लागू

    पावर मंत्रालय ने नई CAFE III (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी) नॉर्म्स की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगी। ये नियम देश में बनी और बाहर से आयात की गई दोनों तरह की गाड़ियों पर लागू होंगे।

    CAFE III नॉर्म्स के तहत कुल फ्यूल एफिशिएंसी को और बेहतर बनाने का टारगेट रखा गया है। 2027-28 में ये लिमिट 3.996 लीटर/100km रहेगी, जो 2031-32 में घटकर 3.3273 लीटर/100km हो जाएगी, यानी 16.7% की बेहतरी। इन नियमों में गाड़ी के वज़न के हिसाब से नियम लागू होंगे—लाइट व्हीकल्स के लिए थोड़े आसान और भारी गाड़ियों के लिए कड़े। रिफरेंस वज़न को 1,082kg से बढ़ाकर 1,229kg किया गया है, जो 13.6% ज्यादा है और मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट है।

    क्लीन फ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए 'कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर (CNF)' नाम का इंडेक्सिंग टूल लाया गया है। EV, प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV), रेंज एक्सटेंडर व्हीकल्स (REEV), फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स (FFV) और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को फ्लीट एवरेज कैलकुलेशन में सुपर क्रेडिट मिलेगा। हर फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए CO2 में 1g/km से 9g/km की छूट भी मिलेगी। कम्प्लायंस को आसान बनाने के लिए कार कंपनियां 2-3 साल के ब्लॉक में नॉर्म्स फॉलो कर सकती हैं, जिससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बदलाव आसान रहेगा।

    Exterior Engine Shot

    16 जुलाई 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक, EV और REEV को 3x क्रेडिट मल्टीप्लायर मिलेगा। FFV हाइब्रिड/PHEV और एथनॉल बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को 2.5x, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को 1.6x और पेट्रोल/एथनॉल FFV को 1.1x क्रेडिट मिलेगा। एफिशिएंसी रिपोर्टिंग MIDC और WLTP दोनों साइकिल्स पर होगी। जो निर्माता साल में 1,000 यूनिट्स से कम बेचते हैं, उन्हें CAFE III नॉर्म्स से छूट मिलेगी।

    ग्राहकों के लिए क्या मायने हैं?

    आपकी गाड़ी खरीदने की पसंद ज्यादातर वैसे ही रहेगी, क्योंकि ये नॉर्म्स कंपनियों के लिए हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अब कंपनियों के पोर्टफोलियो में ज्यादा छोटे EVs, हाइब्रिड, PHEV और REEV शामिल हो सकते हैं। पेट्रोल या डीजल इंजन वाली गाड़ियों के दाम हल्के-फुल्के बढ़ सकते हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में इसका सीधा ज़िक्र नहीं है।

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