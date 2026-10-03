BYD की लग्ज़री ब्रांड डेंज़ा ने भारत में एंट्री कन्फर्म की

डेंज़ा, BYD की मौजूदा इंडिया लाइन-अप के ऊपर बैठेगी

भारतीय मार्केट के लिए दो कारों के साथ डेब्यू करने की संभावना

BYD अपना लग्ज़री सब-ब्रांड डेंज़ा भारत में लेकर आ रही है। कंपनी ने इस बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए जानकारी दी है, न कि किसी ऑफिसियल प्रेस रिलीज़ में। पोस्ट में डेंज़ा का ब्लू-एंड-सिल्वर आवरग्लास लोगो दिखाया गया है और 'जल्द आ रही है' मैसेज के साथ बताया गया है कि भारत में डेंज़ा ब्रांड का फोकस 'सोफिस्टिकेटेड, हाई-परफॉर्मेंस EV एक्सपीरियंस' देने पर रहेगा। डेंज़ा की सभी कारों की कीमत भारत में BYD की मौजूदा गाड़ियों से ऊपर, करीब 70-80 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है।

डेंज़ा का नाम ग्लोबली नया नहीं है। यह 2010 में BYD और मर्सिडीज़-बेंज़ के जॉइंट वेंचर के तौर पर शुरू हुआ था। 2024 में मर्सिडीज़ ने इसमें से पूरी हिस्सेदारी BYD को ट्रांसफर कर दी। इसके बाद ब्रांड ने साउथ ईस्ट एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका सहित कई मार्केट्स में अपनी EV और प्लग-इन हाइब्रिड लग्ज़री गाड़ियाँ लॉन्च की हैं।

खबरें हैं कि डेंज़ा भारत में दो मॉडल्स से अपने सफर की शुरुआत करेगी, हालांकि अभी यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन-कौन से मॉडल आएंगे। कंपनी के ग्लोबल लाइन-अप में Z9GT, Bao 5, Z और D9 शामिल हैं। आइए, जानते हैं इन गाड़ियों की खासियत:

डेंज़ा Z9GT ब्रांड की फ्लैगशिप शूटिंग ब्रेक है और इसका टेक्नोलॉजी शोकेस भी है। इसमें ट्राई-मोटर सेटअप दिया गया है, जो कुल 1,156bhp पावर चारों पहियों तक पहुंचाता है। ये कार 0-100kmh स्पीड सिर्फ 2.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसमें 122.5kWh बैटरी है, जो WLTP में 600km की रेंज देती है। इसमें 1,500kW तक की चार्जिंग स्पीड भी मिलती है और इसमें साइडवेज़ क्रैब वॉक मूवमेंट व 360 डिग्री टर्न जैसे फीचर्स भी हैं।

Bao 5, BYD के Bao सब-ब्रांड की प्रीमियम SUV है जिसे कई मार्केट्स में डेंज़ा नाम से बेचा जाता है। इसमें प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है और यह ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के साथ बाकी डेंज़ा रेंज से ज्यादा रग्ड और एडवेंचरस पोज़िशनिंग के साथ आती है।

D9 एक बड़ी, सात सीट वाली लग्ज़री MPV है, जिसे MG M9 और टोयोटा वेलफायर की टक्कर में तैयार किया गया है। इसकी ग्लोबल- स्पेक वैरिएंट में बैटरी-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है, जिसमें 313bhp तक की पावर और करीब 520km WLTP रेंज उपलब्ध है। इसमें 2+2+3 केबिन लेआउट के साथ हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाजिंग कैप्टन सीट्स, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड थाई एक्स्टेंडर फीचर मिलते हैं।

इसके अलावा, BYD ने अभी तक भारत में डेंज़ा के फॉर्मल लॉन्च टाइमलाइन या डीलरशिप रोलआउट प्लान की कोई जानकारी साझा नहीं की है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कीमत, मॉडल सिलेक्शन और लॉन्चिंग डेट को लेकर अधिक डिटेल मिलेंगी।