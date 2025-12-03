बीवायडी सीलायन 7 की क़ीमतें अगले साल बढ़ेंगी, जानें कितनी है मौजूदा प्राइस

जनवरी 2026 से होगा लागू

इसकी बिक्री 7 फरवरी 2025 से हुई थी शुरू

बीवायडी सीलायन 7 को भारत में इसी साल लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआती क़ीमत 48.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई थी। अब कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए क़ीमत बढ़ाने का फैसला किया है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि, बीवायडी ने यह नहीं बताया है कि, क़ीमतें कितनी बढ़ेंगी। दिलचस्प बात यह है कि, बाकी कंपनीज़ की तरह बीवायडी अपनी पूरी रेंज नहीं, बल्कि सिर्फ़ सीलायन 7 की क़ीमत बढ़ा रही है।

कंपनी की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि, 31 दिसंबर 2025 से पहले बुकिंग करने वाले ग्राहकों पर नई बढ़ी हुई क़ीमत लागू नहीं होगी। यानी अगर आप इस ईवी को पुराने रेट पर ख़रीदना चाहते हैं, तो साल ख़त्म होने से पहले बुकिंग करवाना जरूरी है।

बीवायडी सीलायन 7 की बिक्री फरवरी 2025 में शुरू हुई थी और तब से अब तक कंपनी 2,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेच चुकी है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दो वेरीएंट्स में उपलब्ध है:

प्रीमियम – 48.90 लाख रुपए

परफ़ॉर्मेंस – 54.90 लाख रुपए

(सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम)

हमने सीलायन 7 को ड्राइव किया है और इसकी असल रेंज का टेस्ट भी किया है। पूरी डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर, क़ीमत बढ़ने से पहले सीलायन 7 ख़रीदना उन ग्राहकों के लिए बेहतर डील साबित हो सकती है, जिन्हें ख़ासकर इसकी प्रीमियम ड्राइव क्वालिटी, लंबी रेंज और फ़ीचर्स पसंद है। लेकिन जनवरी 2026 से क़ीमत बढ़ने वाली है, इसलिए अगर आप इसे ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो साल ख़त्म होने से पहले बुकिंग करना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। इससे आप बढ़ी हुई क़ीमतों से बच जाएंगे और कार को मौजूदा, ज़्यादा किफ़ायती रेट पर ख़रीद पाएंगे।

