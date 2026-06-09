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    बीवाईडी की नई हाइब्रिड एसयूवी भारत में हुई पेश! एक बार फुल करने पर चलेगी 1,200km से ज़्यादा

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    Gulab Chaubey
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    बीवाईडी की नई हाइब्रिड एसयूवी भारत में हुई पेश! एक बार फुल करने पर चलेगी 1,200km से ज़्यादा
    • 2026 के आख़िर तक हो सकती है लॉन्च
    • 70km तक सिर्फ़ बैटरी पर चलने का दावा

    बीवाईडी ने भारत में अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी सील यू डीएम-आई को पेश कर दिया है। यह कंपनी की पहली हाइब्रिड कार होगी, क्योंकि अब तक बीवाईडी सिर्फ़ ईवी मॉडल्स बेचती थी। कंपनी इसे 2026 के आख़िर तक भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर सकती है।

    क्या है इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत?

    बीवाईडी सील यू डीएम-आई में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 18.3kWh बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि, यह एसयूवी एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज होने पर 1,200km से ज़्यादा की रेंज दे सकती है।

    इतना ही नहीं, यह कार 70km तक सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है। यानी रोज़ाना शहर के इस्तेमाल में कई लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।

    कैसे काम करती है यह टेक्नोलॉजी?

    BYD Seal U DM-i Left Front Three Quarter

    शहर में धीमी रफ़्तार पर यह एसयूवी बैटरी से चलती है। बैटरी कम होने पर पेट्रोल इंजन बिजली बनाने का काम करता है। वहीं हाइवे पर ज़रूरत पड़ने पर इंजन सीधे वील्स को भी पावर देता है। यानी इसमें ईवी और पेट्रोल कार दोनों के फ़ायदे मिलते हैं।

    फ़ीचर्स भी होंगे दमदार

    अंतर्राष्ट्रीय मॉडल में पैनरॉमिक सनरूफ़, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी टचस्क्रीन, एयर प्यूरीफ़ायर, लेवल-2 एडास और V2L फ़ीचर मिलता है। V2L की मदद से कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स भी चलाए जा सकते हैं।

    भारतीय ग्राहकों के लिए क्यों है ख़ास?

    भारत में प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी तक ज़्यादातर महंगी लग्ज़री कार्स में ही देखने को मिलती थी। ऐसे में बीवाईडी सील यू डीएम-आई उन ग्राहकों के लिए नया विकल्प बन सकती है, जो ईवी ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग को लेकर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।

    कुल मिलाकर, बीवाईडी की यह नई एसयूवी भारतीय बाज़ार में ईवी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बीच एक मज़बूत विकल्प बनकर उभर सकती है।

    बीवायडी Seal U DM-i इमेज
    बीवायडी Seal U DM-i
    Rs. 60.00 - 70.00 लाख
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