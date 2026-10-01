BMW की नई 3 सीरीज़ अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती

पिछले पचास सालों से, BMW 3 सीरीज़ उन कारों में रही है जिन्हें दूर से ही पहचानना काफी आसान था। लेकिन अब नए, आठवीं जेनरेशन मॉडल के साथ BMW ने 3 सीरीज़ को पूरी तरह से नया लुक दे दिया है। अब शायद इसे अब इतनी आसानी से नहीं पहचाना जा सकेगा। इस नए बदलाव को लेकर हमारी भी मिली-जुली फीलिंग्स हैं।

सबसे बड़ा बदलाव कार के फ्रंट में है। पहले BMW की ट्रेडिशनल किडनी ग्रिल एक अलग एलिमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब ग्रिल और हेडलाइट्स एक साथ चौड़ी हॉरिज़ॉन्टल ग्राफिक में दिखाई देते हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स अब वर्टिकल लेआउट में आ गई हैं। इसके अलावा, इल्युमिनेटेड ग्रिल में अलग-अलग लाइट एनिमेशन भी मिल सकते हैं। ये सब बदलाव 3 सीरीज़ के पुराने लुक से काफी अलग हैं।

कार के साइड में भी बदलाव साफ दिखते हैं। अब डोर हैंडल्स फ्लश-फिटिंग वाले हैं, कैरेक्टर लाइन नीची है और व्हील आर्चेस पहले से ज्यादा फ्लेयर्ड हैं, जिससे कार का लुक और मॉडर्न हो गया है। पीछे की ओर, BMW ने अपनी फेमस L-शेप टेल-लाइट्स को फिर से डिज़ाइन किया है, जो अब कार के शोल्डर तक एक्सटेंड होती हैं।

ये सब बदलाव BMW की नई 'नोए क्लासे' डिज़ाइन फिलॉसफी के तहत किए गए हैं, जिसे अब ब्रांड अपने पॉपुलर मॉडल्स में ला रहा है। इस नई 3 सीरीज़ के साथ, BMW ने अपने सबसे पॉपुलर मॉडल लाइन को बिल्कुल नए डिजाइन डायरेक्शन में ले लिया है। चाहें एंथूज़ियस्ट्स को ये लुक पसंद आए या नहीं, एक बात साफ है – अब 3 सीरीज़ में केवल हल्के-फुल्के बदलाव काफी नहीं रह गए हैं।