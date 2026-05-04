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    1.09 करोड़ रुपए में लॉन्च हुई बीएमडब्ल्यू M440i

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    Jay Shah

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    1.09 करोड़ रुपए में लॉन्च हुई बीएमडब्ल्यू M440i
    • रूफ़ 18 सेकेंड्स से कम समय में खुल/बंद कर सकते हैं
    • भारत में मर्सिडीज़ल-बेन्ज़ CLE कैब्रियॉले को टक्कर

    बीएमडब्ल्यू ने भारत में नई M440i को 1.09 करोड़ रुपए (एक्स-शोरूम) की क़ीमत पर लॉन्च किया गया है। यह एक परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड ड्रॉप-टॉप मॉडल है, जो ब्रैंड की बढ़ती M परफ़ॉर्मेंस लाइनअप में शामिल होगा और कार के शौक़ीनों के लिए एक अच्छा लाइफ़स्टाइल प्रॉडक्ट बन सकता है।

    M440i कन्वर्टिबल में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 369bhp और 500Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह आठ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और बीएमडब्ल्यू के xDrive ऑल-वील-ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। यह कन्वर्टिबल 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार 4.9 सेकेंड्स में पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा तक इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है।

    BMW M440i Engine Shot

    पिछले जनरेशन मॉडल में जहां फ़ोल्डिंग हार्ड-टॉप रूफ़ मिलता था, वहीं नई M440i में फ़ैब्रिक सॉफ़्ट-टॉप दिया गया है, जिसे 50 किमी/घंटा तक की स्पीड पर 18 सेकेंड्स में खोला या बंद किया जा सकता है।

    डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें 4 सीरीज़ की पहचान बरक़रार रखी गई है, जिसमें बीएमडब्ल्यू की बड़ी किडनी ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स, स्कल्प्टेड बॉडीवर्क और स्पोर्टी बम्पर्स मिलते हैं। यह 19-इंच अलॉय वील्स पर चलती है, जिसमें स्टैगर्ड सेटअप दिया गया है, जबकि पीछे की तरफ रैपअराउंड एलईडी टेल लैम्प्स और ड्यूल एग्ज़ॉस्ट आउटलेट्स मिलते हैं।

    Interior Dashboard

    इंटीरियर में चार-सीट लेआउट के साथ ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 14.9-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें फ़्लैट-बॉटम स्टीयरिंग वील, लेदर अपहोल्स्ट्री और इस सेग्मेंट के हिसाब से कई कम्फ़र्ट फ़ीचर्स मिलते हैं।

    M440i कन्वर्टिबल भारत में मर्सिडीज़ल-बेन्ज़ CLE कैब्रियॉले को टक्कर देती है, जिसकी क़ीमत फ़िलहाल 1.16 करोड़ रुपए (एक्स-शोरूम) है।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    बीएमडब्ल्यू M440i इमेज
    बीएमडब्ल्यू M440i
    Rs. 1.09 करोड़से शुरु
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