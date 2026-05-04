1.09 करोड़ रुपए में लॉन्च हुई बीएमडब्ल्यू M440i

रूफ़ 18 सेकेंड्स से कम समय में खुल/बंद कर सकते हैं

भारत में मर्सिडीज़ल-बेन्ज़ CLE कैब्रियॉले को टक्कर

बीएमडब्ल्यू ने भारत में नई M440i को 1.09 करोड़ रुपए (एक्स-शोरूम) की क़ीमत पर लॉन्च किया गया है। यह एक परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड ड्रॉप-टॉप मॉडल है, जो ब्रैंड की बढ़ती M परफ़ॉर्मेंस लाइनअप में शामिल होगा और कार के शौक़ीनों के लिए एक अच्छा लाइफ़स्टाइल प्रॉडक्ट बन सकता है।

M440i कन्वर्टिबल में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 369bhp और 500Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह आठ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और बीएमडब्ल्यू के xDrive ऑल-वील-ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। यह कन्वर्टिबल 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार 4.9 सेकेंड्स में पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा तक इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है।

पिछले जनरेशन मॉडल में जहां फ़ोल्डिंग हार्ड-टॉप रूफ़ मिलता था, वहीं नई M440i में फ़ैब्रिक सॉफ़्ट-टॉप दिया गया है, जिसे 50 किमी/घंटा तक की स्पीड पर 18 सेकेंड्स में खोला या बंद किया जा सकता है।

डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें 4 सीरीज़ की पहचान बरक़रार रखी गई है, जिसमें बीएमडब्ल्यू की बड़ी किडनी ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स, स्कल्प्टेड बॉडीवर्क और स्पोर्टी बम्पर्स मिलते हैं। यह 19-इंच अलॉय वील्स पर चलती है, जिसमें स्टैगर्ड सेटअप दिया गया है, जबकि पीछे की तरफ रैपअराउंड एलईडी टेल लैम्प्स और ड्यूल एग्ज़ॉस्ट आउटलेट्स मिलते हैं।

इंटीरियर में चार-सीट लेआउट के साथ ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 14.9-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें फ़्लैट-बॉटम स्टीयरिंग वील, लेदर अपहोल्स्ट्री और इस सेग्मेंट के हिसाब से कई कम्फ़र्ट फ़ीचर्स मिलते हैं।

M440i कन्वर्टिबल भारत में मर्सिडीज़ल-बेन्ज़ CLE कैब्रियॉले को टक्कर देती है, जिसकी क़ीमत फ़िलहाल 1.16 करोड़ रुपए (एक्स-शोरूम) है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता