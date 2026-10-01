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    BMW 100 जहरे न्यूरबर्गरिंग एडिशन्स भारत में पहुंचीं: प्री-बुकिंग शुरू

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    Dwij Bhandut
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    BMW 100 जहरे न्यूरबर्गरिंग एडिशन्स भारत में पहुंचीं: प्री-बुकिंग शुरू
    • यूनिट्स की संख्या नहीं बताई गई है
    • पहली बार आया M5 टूरिंग एस्टेट

    Nürburgring रेस ट्रैक के 100 साल पूरे होने और Nürburgring 24h में 21 जीत का जश्न मनाते हुए, BMW इंडिया ने अब Nürburgring एडिशन मॉडल्स के लिए प्री-ऑर्डर विंडो खोल दी हैं। इस लाइनअप में M2 कूपे, पहली बार M3 Competition, M4 कूपे, M5 सेडान और पहली बार BMW M5 टूरिंग के स्पेशल एडिशन उपलब्ध होंगे। प्री-ऑर्डर आज से ऑफिशियल डीलरशिप्स पर शुरू हो चुके हैं।

    Roof Mounted Controls/Sunroof & Cabin Light Controls

    यह स्पेशल एडिशन Nürburgring ग्रीन कलर और सैफायर ब्लैक इंटीरियर के साथ ग्रीन एक्सेंट्स में मिलेगा। हालांकि लिमिटेड प्रोडक्शन नंबर नहीं बताए गए हैं, लेकिन यह एडिशन काफी एक्सक्लूसिव कहा जा रहा है। ब्लैक इंटीरियर में ग्रीन स्टिचिंग, M कार्बन बकेट सीट्स, कार्बन-फाइबर ट्रिम्स और M स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें खास डिजाइन सिग्नेचर है।

    Front Row Seats

    इस एडिशन में जो मॉडल्स शामिल हैं, उनमें M2 xDrive, M3 Competition xDrive, M4 Competition xDrive, M5 सेडान और M5 टूरिंग हैं। M2 xDrive में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर इंजन है, जो 473bhp/600Nm पावर देता है और 0-100kmph की रफ्तार सिर्फ 4 सेकंड में पकड़ लेता है। M3 Competition में भी 3.0-लीटर इनलाइन-सिक्स मोटर है, जो 523bhp/650Nm बनाता है, और 0-100kmph सिर्फ 3.5 सेकंड में। M4 Competition 386bhp/540Nm जनरेट करता है, और 0-100kmph की टाइमिंग 4.4 सेकंड है। M5 सेडान में 4.4-लीटर V8 इंजन है, जो 717bhp/1,000Nm पावर देता है और 0-100kmph सिर्फ 3.5 सेकंड में पहुंच जाता है।

    Left Side View

    सबसे खास है M5 टूरिंग। पहली बार अल्ट्रा-प्रीमियम एस्टेट/स्टेशन वैगन बॉडी स्टाइल देखने को मिली है। इसमें भी वही 4.4-लीटर V8 इंजन है, जो 717bhp/1,000Nm पावर निकालता है, और 0-100kmph स्पीड 3.6 सेकंड में पा लेता है। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड है, जिसमें 18.6kWh बैटरी पैक और 60-लीटर फ्यूल टैंक दिया गया है।

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