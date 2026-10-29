CarWale
    AD

    भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027 की तारीख़ें हुईं तय!

    Read inEnglish
    Authors Image
    Aditya Nadkarni
    348 बार पढ़ा गया
    भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027 की तारीख़ें हुईं तय!
    • फरवरी में आयोजित किया जाएगा
    • मारुति, ह्यून्दै, महिंद्रा, टाटा और कई और ब्रांड लेंगे हिस्सा

    साल खत्म होने को है और सभी कार कंपनियाँ नए लॉन्च और प्रोडक्ट्स के लिए नई कैलेंडर ईयर की तैयारी में जुट गई हैं। अगले साल की शुरुआत में 2027 का भारत मोबिलिटी एक्सपो भी होने वाला है, जिसे पहले ऑटो एक्सपो के नाम से जाना जाता था।

    भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल शो अब भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 4 से 9 फरवरी, 2027 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले मीडिया डेज़ होने की संभावना है, जो शायद 2 और 3 फरवरी को हो सकते हैं। हम वहाँ मौजूद रहेंगे और हर एक इवेंट की ताजा खबरें आपको सीधे पहुंचाएंगे।

    हमें उम्मीद है कि इस इवेंट में कई कार निर्माता अपने आने वाले प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट कारें और नई टेक्नोलॉजीज पेश करेंगे। इसमें मारुति सुज़ुकी, ह्यून्दै, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, MG, होंडा, किया, JSW मोटर्स, रेनो, मर्सिडीज़-बेंज, BYD, विनफास्ट, BMW ग्रुप (BMW, BMW मोटरराड, और मिनी), डेंज़ा, जिनेसिस, सिट्रोन, जीप और कई ब्रांड्स शामिल हो सकते हैं।

    जो कारें इस इवेंट में देखने को मिल सकती हैं, उनमें मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV, न्यू-जेनरेशन ह्यून्दै क्रेटा, टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट, ह्यून्दै नेरा, न्यू किया सोनेट, रेनो ब्रिजर, रेनो बिगस्टर, ह्यून्दै की सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV, महिंद्रा विजन S, महिंद्रा विजन T, महिंद्रा BE.07 और टोयोटा टैइसोर फेसलिफ्ट जैसी कारें शामिल हैं।

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    टोयोटा बना रही है नया 1.5-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    गैलरी

    Hyundai Bayon Detailed Walkaround | Features, Prices, Variants & Detailed
    youtube-icon
    Hyundai Bayon Detailed Walkaround | Features, Prices, Variants & Detailed
    CarWale टीम द्वारा
    98637 बार देखा गया
    126 लाइक्स
    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    youtube-icon
    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    CarWale टीम द्वारा
    86380 बार देखा गया
    142 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • लोकप्रिय
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.69 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.75 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.25 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लोकप्रिय कार्स देखें
    मर्सिडीज़ बेंज़ GLC Electric
    मर्सिडीज़ बेंज़ GLC Electric
    Rs. 78.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    मासेराती GranCabrio Folgore EV
    मासेराती GranCabrio Folgore EV
    Rs. 3.30 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती GranTurismo Folgore EV
    मासेराती GranTurismo Folgore EV
    Rs. 3.14 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती Grecale Folgore EV
    मासेराती Grecale Folgore EV
    Rs. 1.90 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती एमसीपुरा
    मासेराती एमसीपुरा
    Rs. 4.35 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती ग्रैनकैब्रियो
    मासेराती ग्रैनकैब्रियो
    Rs. 2.91 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती ग्रैन टूरिस्मो
    मासेराती ग्रैन टूरिस्मो
    Rs. 2.62 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती GT2 Stradale
    मासेराती GT2 Stradale
    Rs. 5.72 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper SE Facelift
    मिनी Cooper SE Facelift

    Rs. 55.00 - 58.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    डेंज़ा Z9 GT
    डेंज़ा Z9 GT

    Rs. 1.25 - 1.35 करोड़अनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    डेंज़ा D9
    डेंज़ा D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 20.00 - 33.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग
    बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन वर्टुस फ़ेसलिफ़्ट
    फ़ॉक्सवैगन वर्टुस फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 10.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Hyundai Bayon Detailed Walkaround | Features, Prices, Variants & Detailed
    youtube-icon
    Hyundai Bayon Detailed Walkaround | Features, Prices, Variants & Detailed
    CarWale टीम द्वारा
    98637 बार देखा गया
    126 लाइक्स
    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    youtube-icon
    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    CarWale टीम द्वारा
    86380 बार देखा गया
    142 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027 की तारीख़ें हुईं तय!