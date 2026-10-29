भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027 की तारीख़ें हुईं तय!

फरवरी में आयोजित किया जाएगा

मारुति, ह्यून्दै, महिंद्रा, टाटा और कई और ब्रांड लेंगे हिस्सा

साल खत्म होने को है और सभी कार कंपनियाँ नए लॉन्च और प्रोडक्ट्स के लिए नई कैलेंडर ईयर की तैयारी में जुट गई हैं। अगले साल की शुरुआत में 2027 का भारत मोबिलिटी एक्सपो भी होने वाला है, जिसे पहले ऑटो एक्सपो के नाम से जाना जाता था।

भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल शो अब भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 4 से 9 फरवरी, 2027 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले मीडिया डेज़ होने की संभावना है, जो शायद 2 और 3 फरवरी को हो सकते हैं। हम वहाँ मौजूद रहेंगे और हर एक इवेंट की ताजा खबरें आपको सीधे पहुंचाएंगे।

हमें उम्मीद है कि इस इवेंट में कई कार निर्माता अपने आने वाले प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट कारें और नई टेक्नोलॉजीज पेश करेंगे। इसमें मारुति सुज़ुकी, ह्यून्दै, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, MG, होंडा, किया, JSW मोटर्स, रेनो, मर्सिडीज़-बेंज, BYD, विनफास्ट, BMW ग्रुप (BMW, BMW मोटरराड, और मिनी), डेंज़ा, जिनेसिस, सिट्रोन, जीप और कई ब्रांड्स शामिल हो सकते हैं।

जो कारें इस इवेंट में देखने को मिल सकती हैं, उनमें मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV, न्यू-जेनरेशन ह्यून्दै क्रेटा, टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट, ह्यून्दै नेरा, न्यू किया सोनेट, रेनो ब्रिजर, रेनो बिगस्टर, ह्यून्दै की सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV, महिंद्रा विजन S, महिंद्रा विजन T, महिंद्रा BE.07 और टोयोटा टैइसोर फेसलिफ्ट जैसी कारें शामिल हैं।