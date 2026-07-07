आ रही है बेंटले की पहली इलेक्ट्रिक कार; नाम होगा टॉर्क!

बेंटले ने अपनी पहली फ़ुल इलेक्ट्रिक कार टॉर्क को लॉन्च करने के लिए कमरकस ली है। कंपनी की ओर से 6 जुलाई को इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि, टॉर्क, मौजूदा कॉन्टिनेंटल GT, फ़्लाइंग स्पूर और बेंटायगा के बाद ब्रैंड की चौथी एसयूवी कार होगी। कंपनी 23 सितंबर को इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करेगी।

बेंटले का यह नाम नेचरल लैंडस्केप से इंस्पायर बताया जा रहा है, जोकि में चूना-पत्थर की लेयर्ड फ़ॉर्मेशंस वाला इलाका है। इस लैटिन नाम टॉर्क का मतलब लैटिन शब्द 'टॉर्की' से है, जिससे मॉडर्न शब्द टॉर्क बना है।

बता दें कि टॉर्क एक इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जो साइज़ में बेंटायगा से छोटी होगी, मतलब यह सबसे छोटी बेंटले है। लेकिन, क़ीमत या फ़ीचर्स के साथ इससे कोई समझौता नहीं किया गया। बेंटायगा अभी भी कम्बस्टन इंजन से लैस मिलती है, लेकिन, टॉर्क सिर्फ़ इलेक्ट्रिक वेरीएंट में आएगी, कोई कम्बस्टन या हाइब्रिड ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ़ॉक्सवैगन ग्रुप का हिस्सा होने की वज़ह से, टॉर्क फ़ॉक्सवैगन ग्रुप के पीपीई प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड है।

काइन इलेक्ट्रिक में 113kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसका क्लेम किया गया रेंज़ 640किमी से ज़्यादा है और डयुअल मोटर ऑल-वील सेटअप है। माना जा रहा है कि, टॉर्क के टेक्निकल बेस भी कुछ ऐसे ही होंगे, लेकिन बेंटले इसका पावरट्रेन अपने हिसाब से ट्यून करेगा।

अनुवाद - शोभित शुक्ला