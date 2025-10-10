बेंटले ने मुंबई में खोला अपना पहला शोरूम; अब देश में होगी लग्ज़री कार्स की डायरेक्ट बिक्री

नरीमन पॉइंट, मुंबई में स्थित है नई डीलरशिप

इनफ़िनिटी कार्स करेगी ऑपरेट

कॉन्टिनेंटल GT, फ्लाइंग स्पर और बेंटायगा समेत पूरी रेंज होगी उपलब्ध

ब्रिटिश लग्ज़री कार ब्रैंड बेंटले ने भारत में अपना पहला ऑफ़िशियल शोरूम लॉन्च किया है। यह नया शोरूम मुंबई के नरीमन पॉइंट में खुला है, जिसे इनफ़िनिटी कार्स संचालित करेगी। यहां ग्राहक बेंटले की सभी लग्ज़री कार्स को देख और बुक कर सकेंगे।

इस शोरूम में बेंटले की पूरी लग्ज़री कार रेंज शामिल है, जिसमें कॉन्टिनेंटल GT, फ्लाइंग स्पर और बेंटायगा एसयूवी शोकेस की गई है। ग्राहक यहां कार्स का अनुभव ले सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक़ मॉडल को कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं।

बेंटले इंडिया अब स्कोडा ऑटो फ़ॉक्सवैगन इडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVWIPL) के अंतर्गत काम करेगी। इसी साल जुलाई 2025 में कंपनी ने SAVWIPL के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी, जिसके तहत भारत में बेंटले की सभी सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टरसेल्स सेवाएं अब इसी नेटवर्क से संचालित होंगी।

मुंबई में यह पहला ऑफ़िशियल रिटेल शोरूम है, लेकिन कंपनी की योजना दिल्ली और बैंगलोर जैसे अन्य मेट्रो शहरों में भी डीलरशिप खोलने की है। इसका मकसद भारतीय ग्राहकों को और ज़्यादा प्रीमियम और डायरेक्ट बेंटले अनुभव देना है।

बेंटले का भारत में पहला शोरूम खुलना इस बात का संकेत है कि, कंपनी भारतीय लग्ज़री कार बाज़ार में लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है। अब बेंटले प्रेमी देश में अपनी पसंदीदा ब्रिटिश लग्ज़री कार को बिना किसी परेशानी के ख़रीद और सर्विस करवा सकेंगे।

अनुवाद: गुलाब चौबे