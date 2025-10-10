CarWale
    AD

    बेंटले ने मुंबई में खोला अपना पहला शोरूम; अब देश में होगी लग्ज़री कार्स की डायरेक्ट बिक्री

    Read inEnglish
    Authors Image

    Jay Shah

    128 बार पढ़ा गया
    बेंटले ने मुंबई में खोला अपना पहला शोरूम; अब देश में होगी लग्ज़री कार्स की डायरेक्ट बिक्री
    • नरीमन पॉइंट, मुंबई में स्थित है नई डीलरशिप
    • इनफ़िनिटी कार्स करेगी ऑपरेट
    • कॉन्टिनेंटल GT, फ्लाइंग स्पर और बेंटायगा समेत पूरी रेंज होगी उपलब्ध

    ब्रिटिश लग्ज़री कार ब्रैंड बेंटले ने भारत में अपना पहला ऑफ़िशियल शोरूम लॉन्च किया है। यह नया शोरूम मुंबई के नरीमन पॉइंट में खुला है, जिसे इनफ़िनिटी कार्स संचालित करेगी। यहां ग्राहक बेंटले की सभी लग्ज़री कार्स को देख और बुक कर सकेंगे।

    इस शोरूम में बेंटले की पूरी लग्ज़री कार रेंज शामिल है, जिसमें कॉन्टिनेंटल GT, फ्लाइंग स्पर और बेंटायगा एसयूवी शोकेस की गई है। ग्राहक यहां कार्स का अनुभव ले सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक़ मॉडल को कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं।

    बेंटले इंडिया अब स्कोडा ऑटो फ़ॉक्सवैगन इडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVWIPL) के अंतर्गत काम करेगी। इसी साल जुलाई 2025 में कंपनी ने SAVWIPL के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी, जिसके तहत भारत में बेंटले की सभी सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टरसेल्स सेवाएं अब इसी नेटवर्क से संचालित होंगी।

    मुंबई में यह पहला ऑफ़िशियल रिटेल शोरूम है, लेकिन कंपनी की योजना दिल्ली और बैंगलोर जैसे अन्य मेट्रो शहरों में भी डीलरशिप खोलने की है। इसका मकसद भारतीय ग्राहकों को और ज़्यादा प्रीमियम और डायरेक्ट बेंटले अनुभव देना है।

    बेंटले का भारत में पहला शोरूम खुलना इस बात का संकेत है कि, कंपनी भारतीय लग्ज़री कार बाज़ार में लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है। अब बेंटले प्रेमी देश में अपनी पसंदीदा ब्रिटिश लग्ज़री कार को बिना किसी परेशानी के ख़रीद और सर्विस करवा सकेंगे।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    स्कोडा ऑक्टाविया RS; लॉन्च के पहले ही बुक हुई सारी यूनिट्स!
     अगला 
    मारुति सुज़ुकी ने खोला 5000वां अरीना सर्विस सेंटर

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    गैलरी

    Citroen X Range Walkaround | Aircross X, Basalt X & C3X Prices & Highlights
    youtube-icon
    Citroen X Range Walkaround | Aircross X, Basalt X & C3X Prices & Highlights
    CarWale टीम द्वारा13 Oct 2025
    15043 बार देखा गया
    154 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • लोकप्रिय
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लोकप्रिय कार्स देखें
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th अक्
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    Rs. 8.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    वॉल्वो EX30
    वॉल्वो EX30
    Rs. 39.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 16.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Launching Soon
    अक् 2025
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Rs. 50.00 - 55.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th अक्टूबर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई नई वेन्यू
    हुंडई नई वेन्यू

    Rs. 7.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सफ़ारी ईवी
    टाटा सफ़ारी ईवी

    Rs. 26.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    नवम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई New Venue N Line
    हुंडई New Venue N Line

    Rs. 11.29 - 13.23 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट
    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Citroen X Range Walkaround | Aircross X, Basalt X & C3X Prices & Highlights
    youtube-icon
    Citroen X Range Walkaround | Aircross X, Basalt X & C3X Prices & Highlights
    CarWale टीम द्वारा13 Oct 2025
    15043 बार देखा गया
    154 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • बेंटले ने मुंबई में खोला अपना पहला शोरूम; अब देश में होगी लग्ज़री कार्स की डायरेक्ट बिक्री