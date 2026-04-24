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    500km रेंज वाली ईवी चर्चा में; भारत में अभी क्यों नहीं होगी लॉन्च?

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    Sagar Bhanushali

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    500km रेंज वाली ईवी चर्चा में; भारत में अभी क्यों नहीं होगी लॉन्च?

    हुंडई ने जब यूरोप में हुंडई आयनिक 3 से पर्दा उठाया, तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी क़रीब 500km (496km WLTP) रेंज को लेकर हुई। एक कॉम्पैक्ट हैचबैक में इतनी लंबी रेंज इसे दुनिया की सबसे इफ़िशिएंट ईवीज़ में शामिल करती है। लेकिन असली सवाल यही है कि, क्या यह कार भारत के लिए भी उतनी ही सही साबित होगी? जवाब फ़िलहाल ‘नहीं’ की तरफ़ जाता है।

    इस कार की सबसे बड़ी ख़ासियत इसकी इफ़िशंसी है। 61kWh बैटरी के बावजूद यह इतनी लंबी रेंज देती है, जो बेहतर एरोडाइनमिक्स और हल्के डिज़ाइन का नतीजा है। 0.263 का लो ड्रैग कोएफ़िशिएंट इसे हवा को आसानी से काटने में मदद करता है, जिससे एनर्जी लॉस कम होता है और रेंज बढ़ती है। इससे साफ़ पता चलता है कि, यहां फ़ोकस ज़्यादा पावर नहीं, बल्कि स्मार्ट इफ़िशंसी पर रखा गया है।

    Hyundai Left Side View

    लेकिन भारत में कहानी थोड़ी अलग है। अगर हुंडई आयनिक 3 को यहां लॉन्च किया जाता है, तो इसकी क़ीमत आसानी से 25 लाख रुपए से ऊपर जा सकती है। इस प्राइस पर भारतीय ग्राहक हैचबैक नहीं, बल्कि एसयूवी की तरफ़ जाते हैं। यही वजह है कि, इतनी एड्वांस होने के बावजूद यह कार बड़े पैमाने पर ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाएगी।

    दूसरी बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में अभी भी फ़ास्ट चार्जिंग नेटवर्क हर जगह उपलब्ध नहीं है, ख़ासकर छोटे शहरों और हाइवे पर। ऐसे में 500km रेंज होना कागज़ पर तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में चार्जिंग की सुविधा ही सबसे बड़ा फ़ैक्टर बन जाती है। ज़्यादातर लोग अभी भी घर पर चार्जिंग पर निर्भर हैं, जिससे बड़ी बैटरी का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता।

    Hyundai Left Side View

    इसके अलावा, भारतीय बाज़ार की पसंद भी अलग है। जहां यूरोप में छोटी कार्स भी प्रीमियम प्राइस पर बिक जाती हैं, वहीं भारत में ग्राहक उसी बजट में बड़ी, ऊंची और ज़्यादा प्रैक्टिकल एसयूवी लेना पसंद करता है। यही वजह है कि, इस तरह की प्रीमियम हैचबैक का स्कोप यहां सीमित रह जाता है।

    आख़िर में, हुंडई आयनिक 3 यह दिखाती है कि, ग्लोबल मार्केट में ईवी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन भारत में सफलता के लिए सिर्फ़ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सही क़ीमत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल ज़रूरतों के हिसाब से प्रॉडक्ट होना ज़रूरी है। फ़िलहाल, यह कार एक शानदार शोकेस है, लेकिन भारतीय सड़कों के लिए अभी सही विकल्प नहीं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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