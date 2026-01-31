2026 में लॉन्च होंगी फ़ॉक्सवैगन की 5 नई कार्स; टेरॉन R-लाइन से लेकर ID पोलो तक

फ़ॉक्सवैगन इंडिया ने 2026 के लिए अपनी प्रॉडक्ट रणनीति को आधिकारिक तौर पर कन्फ़र्म कर दिया है। कंपनी अगले साल भारतीय बाज़ार में पांच नई कार्स लॉन्च करने की तैयारी में है। ये सभी मॉडल्स अलग-अलग सेग्मेंट में होंगे और एसयूवी, सिडैन से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक का दायरा कवर करेंगे। आइए जानते हैं 2026 में फ़ॉक्सवैगन की अपकमिंग कार्स के बारे में विस्तार से।

फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन: नई फ़्लैगशिप सात-सीटर एसयूवी

2026 की पहली बड़ी लॉन्च फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन होगी, जिसे ब्रैंड की भारत में सबसे प्रीमियम और फ़्लैगशिप सात-सीटर एसयूवी के तौर पर पेश किया जाएगा। यह टिग्वान R-लाइन से ऊपर पोज़िशन होगी। इसमें 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 201bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा। फ़ीचर्स की बात करें तो, इसमें 15-इंच का बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, एआर हेड्स-अप डिस्प्ले, एचडी मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स, आगे और पीछे इलुमिनेटेड फ़ॉक्सवैगन लोगो और वेंटिलेशन व मसाज फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स मिलेंगी।

नई सब-4 मीटर फ़ॉक्सवैगन एसयूवी: वॉल्यूम बढ़ाने पर फोकस

फ़ॉक्सवैगन 2026 में सब-4 मीटर एसयूवी सेग्मेंट में भी ऐंट्री करने जा रही है, जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था। यह नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कायलाक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हो सकती है और इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। फ़ीचर लिस्ट में इलेक्ट्रिक सनरूफ़, एलईडी हेडलैम्प्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पावर्ड फ्रंट सीट्स जैसे फ़ीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। यह मॉडल फ़ॉक्सवैगन के लिए भारत में सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

2026 में फ़ॉक्सवैगन टाइगुन का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न भी लॉन्च किया जाएगा। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे संकेत मिलते हैं कि, इसमें फ्रंट और रियर डिज़ाइन में बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा, नए अलॉय वील्स, नए कलर ऑप्शंस और अपडेटेड केबिन देखने को मिल सकता है। फ़ीचर अपडेट में पैनरॉमिक सनरूफ़, रियर सीट मसाज फ़ंक्शन और नई सीट अपहोल्स्ट्री शामिल हो सकती है। इंजन ऑप्शंस मौजूदा जैसे ही रहेंगे, लेकिन 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए जाने की उम्मीद है।

फ़ॉक्सवैगन वर्टूस को भी 2026 में अपना पहला मिड-साइकल अपडेट मिलने वाला है। वर्टूस फ़ेसलिफ़्ट में इक्सटीरियर डिज़ाइन में हल्के बदलाव, नया इंटीरियर थीम और कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है। यह सिडैन 1.0-लीटर और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आती रहेगी, जिससे परफ़ॉर्मेंस और माइलेज दोनों को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों को यह पसंद आ सकती है।

फ़ॉक्सवैगन ID पोलो: इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी

2026 की सबसे चर्चित लॉन्च फ़ॉक्सवैगन ID पोलो होगी, जो पोलो नेमप्लेट की भारत में इलेक्ट्रिक वापसी करेगी। ID पोलो को 37kWh और 52kWh बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें बड़ा बैटरी पैक क़रीब 450km तक की रेंज देने में सक्षम होगा। यह इलेक्ट्रिक हैचबैक पुराने पोलो से थोड़ी बड़ी होगी और इसमें 435 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसे फ़ॉक्सवैगन के MEB प्लस प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार किया जाएगा और यह फ्रंट-वील ड्राइव लेआउट के साथ आएगी।

आगे क्या? गोल्फ जीटीआई की संभावित वापसी

इन पांच लॉन्च के अलावा, फ़ॉक्सवैगन इंडिया भारत में गोल्फ जीटीआई की दूसरी खेप भी लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बदले हुए इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हुए इसकी क़ीमत पहले के मुक़ाबले ज़्यादा प्रतिस्पर्धी रखी जा सकती है।

कुल मिलाकर, 2026 फ़ॉक्सवैगन के लिए भारतीय बाज़ार में एक बड़ा और निर्णायक साल साबित हो सकता है, जहां ब्रैंड प्रीमियम, मास और इलेक्ट्रिक तीनों सेग्मेंट में अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश करेगा।

