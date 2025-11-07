महिंद्रा ने सिर्फ़ 7 महीनों में बेच डाली 30,000 इलेक्ट्रिक एसयूवीज़

BE 6 और XEV 9e नाम के दो मॉडल बिक्री के लिए हैं उपलब्ध

पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी XEV 9s लॉन्च की है तैयारी

महिंद्रा ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि, उसने अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ BE 6 और XEV 9e की 30,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा सिर्फ़ सात महीनों में पार कर लिया है। ये दोनों मॉडल्स महिंद्रा की नई बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप का हिस्सा हैं और तेजी से देश की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ में शामिल हो गई हैं।

मार्च 2025 में डिलिवरी शुरू होने के बाद से ही इन मॉडल्स को ज़बरदस्त रिस्पांस मिली है। सितंबर तक 20,000 यूनिट्स की बिक्री पूरी हो गई थी, और अब कंपनी ने पुष्टि की है कि, कुल आंकड़ा 30,000 तक पहुंच चुका है। यह महिंद्रा की ईवी स्ट्रेटेजी की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

महिंद्रा BE 6 और XEV 9e को कंपनी के एड्वांस इंग्लो इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार किया गया है। दोनों एसयूवीज़ 59kWh और 79kWh के दो बैटरी ऑप्शन्स में उपलब्ध हैं, जो एक बार चार्ज पर 683Km तक की रेंज देती हैं।

इस उपलब्धि के साथ महिंद्रा ने भारतीय ईवी बाज़ार में अपनी पकड़ और मज़बूत कर ली है। कंपनी अब पारंपरिक इंजन वाहनों से एक पूरी तरह इलेक्ट्रिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो की ओर तेजी से बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए, महिंद्रा जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी, XEV 9s, को भी लॉन्च करने की तैयारी में है।

अनुवाद: गुलाब चौबे