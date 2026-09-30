2027 BMW 3 सीरीज़ हुई पेश: M340i की जगह आई M350

M350 अब 0.3 सेकंड ज्यादा तेज

2027 में हाई-परफॉर्मेंस EV आएगा

BMW 5 और 7 सीरीज़ के बाद अब 3 सीरीज़ भी नई Neue Klasse डिजाइन लैंग्वेज में आ गई है। स्पोर्टी M340i की जगह अब फ्लैगशिप परफॉर्मेंस में M350 ने ले ली है। ग्लोबली M350 (ICE) और i3 (EV) दोनों पेश हो चुके हैं, भारत में लॉन्चिंग की तारीख अभी तय नहीं है।

डिज़ाइन की बात करें तो BMW 3 सीरीज़ में अब इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल मिलती है। इलेक्ट्रिक वेरिएंट में टायर साइज 19-21 इंच और ICE वेरिएंट में 18-20 इंच के टायर हैं। 2027 से 3 सीरीज़ के लिए इंडिविजुअल रंगों का ऑप्शन मिलेगा। इंटीरियर में पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी के साथ पावर्ड सीट्स, 17.9-इंच का सेंटर स्क्रीन, पिलर-टू-पिलर BMW Panoramic iDrive डिस्प्ले स्ट्रिप, कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं, 3D हेड्स-अप डिस्प्ले और एंबिएंट लाइट्स मिलेंगी। सेंटर स्क्रीन AOSP-बेस्ड (Android Open Source Project) BMW OS X पर रन करती है और इसमें OTA अपडेट्स का सपोर्ट है।

मेकैनिकली, BMW 3 सीरीज़ में दो पावरट्रेन ऑप्शन हैं – i3 और M350। i3 के दो वेरिएंट हैं – i3 50 xDrive और i3 40 xDrive। इनमें से i3 50 xDrive में 462bhp/645Nm की मोटर लगी है जो 108.7kWh बैटरी के साथ आती है और इसका दावा किया गया रेंज 912km है। 0-100kmph सिर्फ 4.7 सेकंड में पकड़ लेती है। i3 40 xDrive में 369bhp की मोटर और 82.8kWh बैटरी पैक है, इसकी दावा की गई रेंज 710km है। 2027 में और पावरफुल वेरिएंट i3 M60 xDrive भी आएगा। EV में DC फास्ट चार्जिंग 400kW तक का सपोर्ट है।

शो-स्टॉपर है ICE M350 xDrive, जिसमें 3.0-लीटर इनलाइन-सिक्स मोटर है जो 437bhp/580Nm देती है। 0-100kmph ये सिर्फ 4.1 सेकंड में पकड़ लेती है, जो M340i के 4.4 सेकंड के मुकाबले 0.3 सेकंड तेज है। वहीं, ज्यादा किफायती 320 में 2.0-लीटर, फोर-सिलिंडर मोटर है जो 208bhp/330Nm देता है। दोनों ICE मॉडल में 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम है।