2026 फ़ॉक्सवैगन टाइगुन के नए कलर्स और वेरीएंट्स का ख़ुलासा; लॉन्च से पहले जानें पूरी डीटेल

क्लेम की गई माइलेज है 19.98kmpl तक

1.5-लीटर टीएसआई वर्ज़न में मैनुअल गियरबॉक्स नहीं मिलेगा

फ़ॉक्सवैगन ने अपनी अपडेटेड टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है और इसी के साथ इसके कलर ऑप्शंस और वेरीएंट लाइन-अप की पूरी जानकारी भी सामने आ गई है। क़ीमतों की घोषणा आने वाले हफ़्तों में होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ही इस एसयूवी के कई अहम डीटेल्स सामने आ चुके हैं।

नई टाइगुन कुल 9 कलर ऑप्शंस में पेश की जाएगी। इनमें ऐवोकाडो पर्ल, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी वाइट, डीप ब्लैक पर्ल, लावा ब्लू, स्टील ग्रे, कार्बन स्टील, रिफ्लेक्स सिल्वर और कार्बन स्टील मैट जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। इतने सारे विकल्पों के साथ ख़रीदार अपनी पसंद के हिसाब से कार को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं।

वेरीएंट्स की बात करें तो, इस बार कंपनी ने लाइन-अप को दो हिस्सों में बांटा है, जिसमें क्रोम लाइन और स्पोर्ट लाइन शामिल हैं। क्रोम लाइन में कम्फ़र्टलाइन, हाईलाइन, हाईलाइन प्लस, टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम जैसे वेरीएंट्स मिलते हैं। वहीं, स्पोर्ट लाइन को जीटी लाइन और जीटी प्लस स्पोर्ट तक सीमित रखा गया है, जो ज़्यादा स्पोर्टी लुक और फ़ील के लिए बनाए गए हैं।

फ़ीचर्स के मामले में भी नई टाइगुन काफ़ी अपडेट हुई है। इसमें अब पैनरॉमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी हैडलैम्प्स, फ्रंट और रियर इलुमिनेटेड लोगो, ग्लॉस ब्लैक अलॉय वील्स और दोनों सिरों पर एलईडी लाइट बार जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रखे गए हैं, लेकिन एक अहम बदलाव देखने को मिलता है। 1.5-लीटर टीएसआई इंजन अब सिर्फ़ 7-स्पीड डीएसजी ट्रैंस्मिशन के साथ ही उपलब्ध होगा और इसमें मैनुअल का विकल्प नहीं मिलेगा। यह इंजन सिर्फ़ जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट वेरीएंट्स में ही ऑफ़र किया जाएगा।

माइलेज की बात करें तो, 1.0-लीटर टीएसआई इंजन के साथ टाइगुन 19.98kmpl तक का क्लेम्ड माइलेज देती है, जो इस सेग्मेंट में इसे एक मज़बूत ऑप्शन बनाता है।

कुल मिलाकर, नई फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट अब ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन ऑप्शंस, अपडेटेड फ़ीचर्स और नए लुक के साथ पहले से ज़्यादा आकर्षक बन गई है। इससे एक बात तो साफ है कि, कंपनी इस बार सेग्मेंट में अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

अनुवाद: गुलाब चौबे