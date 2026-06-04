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    नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 19.72 लाख रुपए में हुई लॉन्च; अब मिलेगा वायरलेस चार्जर और नया इंटीरियर

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    Gulab Chaubey
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    नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 19.72 लाख रुपए में हुई लॉन्च; अब मिलेगा वायरलेस चार्जर और नया इंटीरियर
    • 7 और 8-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध
    • नए फ़ीचर्स के साथ इंटीरियर हुआ अपडेट

    टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारतीय बाज़ार में अपडेटेड इनोवा क्रिस्टा लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 19.72 लाख रुपए से लेकर 26.63 लाख रुपए तक रखी गई है। कंपनी ने इस लोकप्रिय एमपीवी को हल्के कॉस्मेटिक अपडेट्स और कुछ नए फ़ीचर्स के साथ पेश किया है, जबकि इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    Toyota Innova Crysta Front View

    इक्सटीरियर की बात करें, तो नई इनोवा क्रिस्टा में अब क्रोम फ़िनिश वाली नई ग्रिल दी गई है। इसके अलावा, फ्रंट बम्पर पर ब्लैक गार्निश जोड़ा गया है, जो पहले बॉडी कलर में मिलता था। हालांकि, इसके अलावा डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 16 और 17-इंच के डायमंड-कट वील्स पहले की तरह ही बरक़रार रखे गए हैं।

    Toyota Innova Crysta Dashboard

    केबिन के अंदर कंपनी ने ड्युअल-टोन लेदर अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड व डोर ट्रिम्स पर वुड फ़िनिश जोड़ी है, जिससे इंटीरियर पहले से ज़्यादा प्रीमियम महसूस होता है। सबसे बड़ा अपडेट वायरलेस चार्जर के रूप में आया है। साथ ही अब ड्राइवर डिस्प्ले पर टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) की जानकारी भी दिखाई देगी।

    Toyota Innova Crysta Rear Seats

    फ़ीचर्स की बात करें, तो 8-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम पहले की तरह बरक़रार रखा गया है। वहीं सेफ़्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग्स, एबीएस और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

    Toyota Innova Crysta Right Front Three Quarter

    मकैनिकली नई इनोवा क्रिस्टा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला 2.4-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जो 147.4bhp की पावर और 343Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रैंस्मिशन के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा, यह 15kmpl का माइलेज भी देता है।

    Toyota Innova Crysta Driver Knee Airbag

    इनोवा क्रिस्टा लंबे समय से भारतीय एमपीवी सेग्मेंट में अपनी मज़बूत मौजूदगी बनाए हुए है। नए फ़ीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर अपडेट्स के साथ टोयोटा ने इसे मौजूदा ख़रीदारों के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाने की को

    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इमेज
    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    Rs. 19.72 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 23.94 लाख
    BangaloreRs. 24.48 लाख
    DelhiRs. 23.62 लाख
    PuneRs. 23.94 लाख
    HyderabadRs. 24.67 लाख
    AhmedabadRs. 22.30 लाख
    ChennaiRs. 25.13 लाख
    KolkataRs. 23.09 लाख
    ChandigarhRs. 23.46 लाख

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