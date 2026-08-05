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    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन भारत में लॉन्च, क़ीमत 13.69 लाख रुपए से शुरू

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    Jay Shah
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    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन भारत में लॉन्च, क़ीमत 13.69 लाख रुपए से शुरू
    • पैनारॉमिक सनरूफ़, 360-डिग्री कैमरा और बड़ी इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन जैसे नए फ़ीचर्स
    • दो इंजन विकल्पों के साथ कुल सात वेरीएंट्स में उपलब्ध

    महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर 2026 स्कॉर्पियो-एन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस मिड-लाइफ़ अपडेट के साथ एसयूवी में कई नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 13.69 लाख रुपए रखी गई है। नई स्कॉर्पियो-एन कुल सात वेरीएंट्स और पेट्रोल व डीज़ल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी।

    पैनारॉमिक सनरूफ़ और 540-डिग्री कैमरा

    नई स्कॉर्पियो-एन का सबसे बड़ा अपडेट पैनारॉमिक सनरूफ़ है, जो टॉप-स्पेक Z8L वेरीएंट में मिलता है। इसी वेरीएंट में 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है।

    Mahindra Scorpio facelift Sunroof/Moonroof

    बड़ी स्क्रीन और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    मिड और टॉप वेरीएंट्स में इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। अब डैशबोर्ड पर 12.29-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें फिज़िकल बटन भी दिए गए हैं। वहीं, पहले मिलने वाले एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह अब 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें तीन कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाले डिस्प्ले लेआउट मिलते हैं।

    Mahindra Scorpio facelift Infotainment System

    18-इंच अलॉय वील्स और फ़ास्ट चार्जिंग

    Z8T और उससे ऊपर के वेरीएंट्स में अब 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय वील्स दिए गए हैं, जो पहले मिलने वाले 17-इंच अलॉय वील्स की जगह लेते हैं। इसके अलावा, फ्रंट रो के लिए 65W यूएसबी टाइप-सी फ़ास्ट चार्जिंग पोर्ट भी नया जोड़ा गया है।

    Mahindra Scorpio facelift Right Rear Three Quarter

    इंजन और पावरट्रेन

    नई स्कॉर्पियो-एन में इंजन विकल्प पहले जैसे ही रखे गए हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन मिलते हैं। दोनों इंजन 2WD और 4WD कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपलब्ध हैं। साथ ही, इनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।

    क़ीमत

    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की क़ीमत 13.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर टॉप-स्पेक Z8L एडास 7-सीटर डीज़ल 4WD ऑटोमैटिक वेरीएंट के लिए 25.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    महिंद्रा स्कॉर्पियो फ़ेसलिफ़्ट इमेज
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